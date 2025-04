Ilgiorno.it - Poltrone e divani nuovi per il nucleo Alzheimer. Dono spontaneo di privati

arredi per rendere migliore la vita degli ospiti della Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno grazie ai volontari del gruppo Amici della Casa di riposo che sono riusciti ad intercettare finanziamenti, dirottandoli così per l'acquisto di poltroncine edestinati aldell'ente di via Ugo Bassi. "Un risultato molto importante per il quale ringraziamo coloro che si prodigano giornalmente in via del tutto volontaria - ha spiegato la presidente della Fondazione, Roberta Roarselli -, noi non vogliamo essere un enclave chiusa ma aprirci al territorio e la generosità di enti esono una testimonianza di un legame forte con il territorio. Proprio in virtù di questo, stiamo portando avanti il nuovo progetto per l'che aiuterà le famiglie nella gestione del malato direttamente a domicilio per tutti gli aspetti legati all'assistenza ma anche quelli a livello burocratico-legislativo".