Polsi fasciati dubbi pesanti Barcellona nel mirino | cosa nascondono i calciatori

Polsi, sempre più comuni tra i calciatori professionisti, sono tornate al centro del dibattito con dichiarazioni che stanno facendo discutere. A riaccendere la polemica è stato il dottor Niko Mihic, ex responsabile sanitario di una delle principali squadre europee, che ha espresso dubbi pesanti sull'effettivo motivo per cui molti giocatori scelgono di scendere in campo con i Polsi bendati.Interpellato su questa "moda" apparentemente innocua, Mihic ha commentato: "Una moda? Non credo alle mode passeggere. Se vuoi un accesso venoso più facile, usi i Polsi.". Una frase che ha immediatamente sollevato perplessità, lasciando intendere che dietro quei bendaggi potrebbe celarsi qualcosa di diverso da una semplice esigenza medica o estetica.Il dottore, attualmente consulente per club calcistici e fondatore di una rete di supporto medico specializzata nello sport professionistico, non ha citato direttamente nessuna squadra, ma il bersaglio è apparso piuttosto chiaro.

