polis teatro festival focus sulla penisola iberica

L'ottava edizione di 'Polis Teatro Festival', a Ravenna da venerdì all'11 maggio, si presenta come 'un mostro a tre teste'. Questa la metafora utilizzata dai direttori artistici Agata Tomsic e Davide Sacco. "Un Festival che ci fa scoprire cose che ancora non conoscevano di noi – affermano –. La prima 'testa' sarà l'Iberian Focus, dal 6 all'11 maggio, incentrato sul Teatro contemporaneo di Spagna e Portogallo. La seconda, e questa è una grande novità, venerdì e sabato, 'Polis Neon', ossia una sezione dedicata alla scena under 35 italiana. La terza, infine, il cartellone del 26 e 27 settembre per celebrare i primi 15 anni della nostra 'creatura' ErosAntEros, con la presentazione in anteprima di due nostri lavori".Nel complesso 'Polis Teatro Festival', grazie al sostegno di Comune, Regione e di varie fondazioni ed enti, porta in città più di 35 appuntamenti tra spettacoli ed eventi con nomi di spicco della nuova scena teatrale europea, otto prime nazionali e significativi momenti di confronto, tavole rotonde tra artisti, studiosi e operatori internazionali.

