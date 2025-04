Polemica sulla nuova rotonda di Nepi la Provincia | Nostro il progetto e la programmazione

Polemica intorno alla partenza del cantiere per la rotonda al "bivio delle quattro strade" nel territorio di Nepi. Per l'amministrazione Provinciale l'intervento del consigliere regionale FdI Daniele Sabatini, che tramite comunicato stampa ha ufficializzato l'inizio dei lavori, non è stato. 🔗 Viterbotoday.it - Polemica sulla nuova rotonda di Nepi, la Provincia: "Nostro il progetto e la programmazione" intorno alla partenza del cantiere per laal "bivio delle quattro strade" nel territorio di. Per l'amministrazionele l'intervento del consigliere regionale FdI Daniele Sabatini, che tramite comunicato stampa ha ufficializzato l'inizio dei lavori, non è stato. 🔗 Viterbotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dopo le chiacchiere a 100 euro al chilo, ecco le uova di Pasqua fino a 105 euro: nuova polemica sui prodotti “non cari ma costosi” di Iginio Massari? - “Non sono care ma costose“: aveva liquidato così la polemica sulle sue chiacchiere a 100 euro al chilo, Iginio Massari. E allora possiamo probabilmente definire “non care ma costose”, cintandolo, anche le sue uova di Pasqua. Ma cosa intendeva il noto pasticcere per “non care ma costose”? “Caro è un prodotto che non vale il prezzo. Costoso è qualcosa di eccellente che non tutti possono permettersi”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cambia la viabilità: una nuova rotonda unirà Padova e Ponte San Nicolò - Padova e Ponte San Nicolò uniscono le forze per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale al confine tra i due Comuni. Il vicesindaco di Padova, Andrea Micalizzi, e il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni, annunciano un'importante azione congiunta per la realizzazione di una nuova... 🔗padovaoggi.it

"Nuova rotonda in via Nenni. Bene, intervento necessario" - Via libera alla realizzazione di una nuova rotonda stradale a Cisanello, all’incrocio tra Via Nenni e Via Valgimigli, collocandovi al centro un elemento che richiami la storia di Pisa "per contribuire a far conoscere la città oltre il simbolo della Torre". Passa con i voti della maggioranza di centrodestra, in sede di approvazione della variazione di bilancio, la proposta del consigliere comunale di Pisa al centro, Lorenzo Vouk: "Un intervento che segna un importante passo avanti nella risoluzione della storica problematica legata alla viabilità in prossimità dell’incrocio stradale della ... 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Polemica sulla nuova rotonda di Nepi, la Provincia: Nostro il progetto e la programmazione; Bivio delle quattro strade, la Regione investe 500mila euro per la nuova rotonda. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

FdI propone intitolazione luogo a Gentile, polemica a Firenze - Polemiche a Firenze dopo che il consigliere di FdI a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e vicepresidente dell'assemblea legislativa, ha proposto di intitolare la nuova rotonda "attualmente priva di ... 🔗informazione.it

FdI: “Intitoliamo una rotonda al filosofo Giovanni Gentile”. Polemica a Firenze: “Atto eversivo” - Polemiche a Firenze dopo che il consigliere di FdI a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e vicepresidente dell'assemblea legislativa, ha proposto di intitolare la nuova rotonda "attualmente priva di ... 🔗informazione.it