Poggibonsi operatore ecologico aggredito durante la pulizia del sottopasso

Poggibonsi (Siena), 30 aprile 2025 - Aggressione ai danni di un lavoratore, colpito al volto mentre era impegnato a mantenere il decoro di uno spazio pubblico. Stamani, a Poggibonsi, due operatori ecologici erano impegnati a pulire ed igienizzare il sottopasso che collega piazza Mazzini. Ad un certo punto, un uomo si è avvicinato con l'intento di attraversare comunque l'area. Invitato ad attendere il termine del lavoro, in modo da poter poi transitare in piena sicurezza, il passante non ha sentito ragioni, ha colpito con un pugno al volto uno degli operatori e si è poi allontanato velocemente. Una scena incomprensibile e agghiacciante.Sei Toscana, insieme al comune di Poggibonsi, esprime netta e ferma condanna per quanto avvenuto.Subito, sul posto, sono intervenuti le forze dell'ordine e i sanitari, che hanno portato l'operatore al pronto soccorso per tutte le cure del caso.

