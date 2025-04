Poggibonsi e i bambini E’ in arrivo la seconda edizione di ‘Minicity’

Poggibonsi l'associazione Via Maestra in collaborazione con Extempora, promuove per il 4 maggio 2025, domenica prossima dalle 16, la seconda edizione di Minicity – Sono un bambino, sono un cittadino. Un grande evento family friendly di piazza che deve il suo nome al fatto che ricrea una vera e propria città in miniatura, dove tutto è pensato per i più piccoli. Un gioco di ruolo che riproduce e mette in scena le più importanti strutture di una città moderna. Minicity è una città nella quale la parola e l'azione spettano ai ragazzi, mentre gli adulti sono solo degli osservatori. Ci sono i laboratori artigianali, l'ufficio del lavoro, il Comune, la banca e il suo denaro, il mercato, l'ospedale, la scuola, il teatro, la biblioteca. Una città non è grande solo per la sua cultura, la sua storia, la sua capacità economica ma anche e soprattutto per l'attenzione che sa riservare ai più piccoli, per le attività e gli spazi dedicati all'infanzia, in particolare per la crescita creativa, il rispetto degli altri e dell'ambiente, la sensibilità all'arte, al teatro e alla musica, l'educazione civica, il gioco e la pratica sportiva perché i bambini e i ragazzi sono i grandi protagonisti della vita cittadina.

