fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con cifre che superano i 17 miliardi di euro destinate specificamente al sistema educativo, il settore ha ricevuto un’iniezione economica mai vista prima, teoricamente finalizzata a modernizzare infrastrutture, potenziare competenze, colmare divari territoriali e promuovere innovazione didattica.L'articolo PNRR e scuole italiane: pioggia di fondi senza bussola. Lettera . 🔗 Inviata da Simone Billeci - Negli ultimi anni, la scuola italiana si è trovata al centro di una straordinaria occasione finanziaria: l’accesso aidel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Con cifre che superano i 17 miliardi di euro destinate specificamente al sistema educativo, il settore ha ricevuto un’iniezione economica mai vista prima, teoricamente finalizzata a modernizzare infrastrutture, potenziare competenze, colmare divari territoriali e promuovere innovazione didattica.L'articolodi. 🔗 Orizzontescuola.it

L’ordinanza della pioggia. I fiumi s’ingrossano: il sindaco chiude le scuole - Non siamo al terrore del maggio ’23. Ma pure stavolta il maltempo accelera gli inchiostri degli amministatori. L’ordinanza del sindaco Gian Luca Zattini arriva nella serata di ieri, dopo una giornata di pioggia e una freneticissimma linea di chat e mail, e telefonini bollenti, con chiamate a raffica a colleghi e tecnici della Protezione civile regionale. Così oggi le scuole, "di ogni ordine e grado", restano chiuse. 🔗ilrestodelcarlino.it

Concorso PNRR 1: ‘tirocinio diretto’ valido anche nelle scuole non accreditate [Nota MiM] - Tirocinio diretto – I docenti vincitori del concorso PNRR 1, bandito con il DDG n. 2575/2023, stanno attualmente completando i percorsi formativi da 30 o 36 CFU, indispensabili per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato il termine ultimo per la conclusione dei percorsi al 18 luglio […] The post Concorso PNRR 1: ‘tirocinio diretto’ valido anche nelle scuole non accreditate [Nota MiM] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Come funziona l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane - Nonostante i buoni risultati, i corsi sono ancora pochi e le iniziative sono spesso contrastate da organizzazioni ultracattoliche e da partiti di destra. Storie e percorsi in un liceo di Roma. Leggi 🔗internazionale.it

PNRR e scuole italiane: pioggia di fondi senza bussola. Lettera - Negli ultimi anni, la scuola italiana si è trovata al centro di una straordinaria occasione finanziaria: l’accesso ai fondi del Piano ... 🔗orizzontescuola.it

Pasticcio fondi Pnrr, a rischio la riqualificazione di una scuola - Oltre il danno anche la beffa. C'è tanta amarezza nelle parole del consigliere comunale di opposizione Gennaro Giustino il quale ha lanciato l'allarme sulla possibile revoca da parte del governo di un ... 🔗napolitoday.it

Pnrr, Cgil: ritardi allarmanti per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, la Basilicata terza per criticità - Per approfondire, riportiamo la nota della Cgil sui ritardi nei Piani asili nido e scuole per l’infanzia. 🔗lasiritide.it