Pnrr 145 under 36 impegnati in sei progetti in altrettanti Comuni siciliani | il 6 maggio all' Ars verranno illustrati i dati

maggio, alle ore 9,30, presso la Sala Rossa “Pio La Torre” dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo, organizzato dal Consorzio Umana Solidarietà. 🔗 Palermotoday.it - Pnrr, 145 under 36 impegnati in sei progetti in altrettanti Comuni siciliani: il 6 maggio all'Ars verranno illustrati i dati “Innovazione Sociale, Welfare e Mezzogiorno: La Cooperazione Sociale e le Storie dei Territori” è il titolo del convegno in programma il prossimo 6, alle ore 9,30, presso la Sala Rossa “Pio La Torre” dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Palermo, organizzato dal Consorzio Umana Solidarietà. 🔗 Palermotoday.it

Pnrr, 145 under 36 impegnati in 6 progetti in diversi Comuni siciliani - “Innovazione Sociale, Welfare e Mezzogiorno: La Cooperazione Sociale e le Storie dei Territori” è il titolo del convegno in programma il prossimo 6 maggio, alle ore 9,30, presso la Sala […] ... 🔗blogsicilia.it

Rigenerazione di 36 borghi in Sicilia con fondi Pnrr - (ANSA) - PALERMO, 09 APR - La rigenerazione di 36 borghi siciliani attraverso 25 progetti finanziati in Sicilia con i fondi del Pnrr, relativi all'Investimento che porta il nome di 'Attrattività ... 🔗msn.com

PNRR, 36 borghi siciliani presentano progetti di rilancio culturale - PALERMO (ITALPRESS) – Un investimento da oltre 44 milioni di euro nell’ambito del Pnrr per finanziare 25 progetti in 36 realtà siciliane tra Comuni e isole, con tre obiettivi: rigenerazione ... 🔗msn.com