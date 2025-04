Playoff Serie B Basket | Loreto sfida Ozzano Bramante contro Matelica

Playoff della Serie B di Basket interregionale. Il Loreto, secondo, incontra Ozzano, settima, mentre il Bramante, ottava, incrocia il Matelica, prima."La seconda fase è stata molto più equilibrata di quanto molti si aspettassero – commenta il gm del Loreto Federico Ligi -. Ai Playoff si sono qualificate 5 squadre della nostra divisione e 3 della divisione laziale. I Playoff non si possono pronosticare, partono tutti per fare più strada possibile. Conterà molto la condizione fisica e soprattutto mentale. Noi ci arriviamo convinto di poterci giocare le nostre carte contro Ozzano, un avversario di qualità, con tanti giocatori dal passato importante e giovani interessanti".Anche il Bramante è nei Playoff, ottenuti nell'ultimo turno vincendo in trasferta contro Pescara: "Siamo molto contenti di essere riusciti ad entrare nei Playoff, raggiunti con la vittoria di domenica a Pescara – afferma soddisfatto coach Massimiliano Nicolini -.

