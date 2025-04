Playoff Serie B | 28 squadre in corsa per il sogno promozione

squadre pronte a partecipare ai Playoff. Tutte con un sogno: quello di raggiungere Padova, Entella e Avellino in Serie B. Una maratona che scatterà domenica e si concluderà sabato 7 giugno con la finale. per alcune il cammino sarà più lungo. In 18 domenica saranno in campo per giocare il primo turno (a eliminazione diretta) della fase a gironi. Classifiche alla mano, sul terreno di gioco si presenteranno le squadre che a fine regular season si sono piazzate dal quinto al decimo posto. Undicesimo nel girone B dove c’è la squadra che ha vinto la Coppa Italia, vale a dire il Rimini. Che come premio ha ottenuto il vantaggio di partire dalla fase nazionale. Ma andiamo con ordine perché nella maratona c’è il rischio di sbagliare strada. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Playoff Serie B: 28 squadre in corsa per il sogno promozione Una maratona più che uno sprint finale. E’ quella che attende le 28pronte a partecipare ai. Tutte con un: quello di raggiungere Padova, Entella e Avellino inB. Una maratona che scatterà domenica e si concluderà sabato 7 giugno con la finale. per alcune il cammino sarà più lungo. In 18 domenica saranno in campo per giocare il primo turno (a eliminazione diretta) della fase a gironi. Classifiche alla mano, sul terreno di gioco si presenteranno leche a fine regular season si sono piazzate dal quinto al decimo posto. Undicesimo nel girone B dove c’è la squadra che ha vinto la Coppa Italia, vale a dire il Rimini. Che come premio ha ottenuto il vantaggio di partire dalla fase nazionale. Ma andiamo con ordine perché nella maratona c’è il rischio di sbagliare strada. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗lanazione.it

Serie B, la Ssd Unime batte l’Ortigia Academy e ipoteca l’accesso ai playoff - Serie B. la Ssd Unime batte l’Ortigia Academy e ipoteca l’accesso ai playoff La squadra messinese si è imposta con pieno merito per 14 a 10 nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria Importante vittoria della Ssd Unime, che ha battuto l’Ortigia Academy per 14 a 10 nella 5^... 🔗messinatoday.it

San Vito chiude da leader e si avvia ai Playoff per la Serie D maschile - BRINDISI - L’ultima giornata del campionato maschile di Prima Divisione ha regalato un emozionante epilogo, con il San Vito che si è imposto per 3-2 su Sava. L’alternarsi di prestazioni brillanti e momenti di difficoltà non ha mai scoraggiato il gruppo, che ha continuato a lottare per preservare... 🔗brindisireport.it

Su questo argomento da altre fonti

Playoff Serie B: 28 squadre in corsa per il sogno promozione; Serie B: playoff al via il 17 maggio, finale ritorno l'1 giugno; Chi va ai playoff Serie C 2025: tabellone, squadre, e date delle partite; PLAYOFF DI LEGA PRO | 28 squadre per un posto in Serie B: le qualificate, il percorso, le date. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Playoff Serie B Basket: Loreto sfida Ozzano, Bramante contro Matelica - Dall'11 maggio iniziano i quarti di finale playoff della serie B di basket con Loreto e Bramante pronte a sfidare Ozzano e Matelica. 🔗msn.com

Playoff Serie B e Playout, ufficiale calendario partite: tutte le date - La Lega Serie B ha annunciato le nuove date di Playoff e Playout. L'inizio della post-season ha subito una variazione dopo i rinvii della 34^ giornata e lo slittamento della fine del campionato. I Pla ... 🔗sport.sky.it

Serie B, le nuove date dei playoff e dei playout: si comincia il 17 maggio - L’Assemblea della Lega B, riunita in modalità online con tutte le società presenti, ha deliberato le nuove date playoff e playout in seguito allo slittamento del termine del campionato, dovuto al ... 🔗livesicilia.it