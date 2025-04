Playoff Nba | Boston e Indiana in semifinale Conference Detroit sbanca New York

Playoff Nba disputate nella notte e primi verdetti. Boston e Indiana calano il poker e chiudono le loro rispettive serie sul 4-1 e si qualificano per le semifinali di Conference. I Celtics dominano gara-5 in casa contro gli Orlando Magic per 120-89, grazie ad un terzo quarto da 36-13 e a Jayson Tatum protagonista della serata con una tripla doppia sfiorata (35 punti, 10 assist ed 8 rimbalzi). Per Orlando non sono sufficienti i 25 punti di Franz Wagner mentre Paolo Banchero chiude con 19 punti e 9 rimbalzi. Indiana Pacers guard Tyrese Haliburton (AP PhotoMichael Conroy)Tensione tra il padre di Haliburton e AntetokounmpoAnche i Pacers staccano il biglietto per la semifinale (se al vedrà con Cleveland) vincendo dopo un tempo supplementare per 119-118. Fondamentale la prestazione di Tyrese Haliburton (26 punti e 9 rimbalzi), artefice del canestro della vittoria a poco più di 1? dalla fine del primo overtime. 🔗 Lapresse.it - Playoff Nba: Boston e Indiana in semifinale Conference, Detroit sbanca New York Quattro le partite diNba disputate nella notte e primi verdetti.calano il poker e chiudono le loro rispettive serie sul 4-1 e si qualificano per le semifinali di. I Celtics dominano gara-5 in casa contro gli Orlando Magic per 120-89, grazie ad un terzo quarto da 36-13 e a Jayson Tatum protagonista della serata con una tripla doppia sfiorata (35 punti, 10 assist ed 8 rimbalzi). Per Orlando non sono sufficienti i 25 punti di Franz Wagner mentre Paolo Banchero chiude con 19 punti e 9 rimbalzi.Pacers guard Tyrese Haliburton (AP PhotoMichael Conroy)Tensione tra il padre di Haliburton e AntetokounmpoAnche i Pacers staccano il biglietto per la(se al vedrà con Cleveland) vincendo dopo un tempo supplementare per 119-118. Fondamentale la prestazione di Tyrese Haliburton (26 punti e 9 rimbalzi), artefice del canestro della vittoria a poco più di 1? dalla fine del primo overtime. 🔗 Lapresse.it

