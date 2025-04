Playoff di Dr3 | la Virtus Basket Brindisi ospita Sant' Elia Bk Grottaglie

Brindisi - Oggi (mercoledì 30 aprile 2025), alle 19:30, presso il tensostatico Sant'Angelo, si disputerà gara 1 della semifinale di Playoff di DR3. La Virtus Brindisi Basket, all'esordio in questa categoria, si qualifica ai Playoff da prima in classifica, terminando la stagione regolare con 16. 🔗 Brindisireport.it - Playoff di Dr3: la Virtus Basket Brindisi ospita Sant'Elia Bk Grottaglie - Oggi (mercoledì 30 aprile 2025), alle 19:30, presso il tensostatico'Angelo, si disputerà gara 1 della semifinale didi DR3. La, all'esordio in questa categoria, si qualifica aida prima in classifica, terminando la stagione regolare con 16. 🔗 Brindisireport.it

Basket, DR3: Virtus Brindisi imbattuta dopo 14 giornate, il primo posto è assicurato - Si torna a respirare il puro agonismo che solo le minors sanno regalare. L'obiettivo di Brindisi Basket City puntato sul campionato regionale DR3 dove nel giorne D c'è una formazione brindisina che marcia a punteggio pieno guidando la classifica dopo ben 14 giornate. Stiamo parlando della... 🔗today.it

La Virtus incappa in una serata storta, al PalaBarbuto vince il Napoli Basket - Finisce nel peggiore dei modi la sfida del PalaBarbuto per la Virtus Bologna. Finisce con una sconfitta inopinata per almeno tre ordini di motivi. Il primo il livello dell'avversario, Napoli veleggiava all'ultimo posto della LBA con solo 5 vittorie all'attivo. Il secondo, per come è maturata... 🔗bolognatoday.it

