Playoff Champions la Sir e lo slancio da vittoria del primo set

primo atto della sfida con Piacenza che vale un posto in Champions per la prossima stagione, i Block Devils guardano subito al prossimo match, in programma questo sabato, 3 maggio, al PalaBanca Sport di Piacenza.La squadra emiliana è un avversario forte e lo ha. 🔗 Perugiatoday.it - Playoff Champions, la Sir e lo slancio da vittoria del primo set All’indomani di Gara 1,atto della sfida con Piacenza che vale un posto inper la prossima stagione, i Block Devils guardano subito al prossimo match, in programma questo sabato, 3 maggio, al PalaBanca Sport di Piacenza.La squadra emiliana è un avversario forte e lo ha. 🔗 Perugiatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Playoff Champions, la Sir pronta a ripartire. Lorenzetti: "Sarà uno scontro alla pari" - Domenica al lavoro, con focus su battuta e ricezione, per i Block Devils che si stanno preparando alla nuova sfida, al meglio delle tre partite, per conquistare il terzo posto, che vale la qualificazione alla Champions per la prossima stagione. Si inizia con Gara 1 martedì sera, 29 aprile, al... 🔗perugiatoday.it

Playoff Champions, Sir Susa Vim Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Inizia domani sera un nuovo percorso per i Block Devils, che si giocheranno con Piacenza l’accesso alla Champions League per la prossima stagione. Il percorso al meglio delle tre partite per conquistare il terzo posto, inizia dal PalaBarton Energy con il match in programma domani sera alle 20:30... 🔗today.it

Playoff Champions, Sir Susa Vim Perugia - Gas Sales Bluenergy Piacenza: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta - Inizia domani sera un nuovo percorso per i Block Devils, che si giocheranno con Piacenza l’accesso alla Champions League per la prossima stagione. Il percorso al meglio delle tre partite per conquistare il terzo posto, inizia dal PalaBarton Energy con il match in programma domani sera alle 20:30... 🔗perugiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Playoff Champions, la Sir e lo slancio da vittoria del primo set. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Playoff Champions, la Sir pronta a ripartire. Lorenzetti: "Sarà uno scontro alla pari" - Domenica al lavoro, con focus su battuta e ricezione, per i Block Devils che si stanno preparando alla nuova sfida, al meglio delle tre partite, per conquistare il terzo posto, che vale la ... 🔗perugiatoday.it

Playoff Scudetto, la Sir abbandona la scena anche tra contraddizioni e recriminazioni - Dopo una battaglia durata due ore arriva il verdetto inappellabile: la Sir Susa Vim Perugia dovrà scucirsi lo scudetto dal petto, oltre che naturalmente rimuovere il taraflex tricolore la PalaBarton ... 🔗today.it

Playoff Scudetto, la Sir batte anche il secondo colpo: finale ad un passo - La Sir Susa Vim Perugia ha vinto così anche gara due, tenendo duro quando le cose sembravano mettersi non sicuramente sui giusti binari. La Lube Civitanova ce l'ha messa veramente tutta per riportare ... 🔗today.it