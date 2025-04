Playoff Arezzo-Gubbio quanto costano e dove comprare i biglietti

Arezzo-Gubbio, gara del primo turno Playoff in programma domenica al Comunale alle ore 20. Questi gli orari dei punti vendita e i prezzi.Amaranto Store Corso Italia, 19-21-23. Orari: Martedì-Sabato 10:00-13:00 15:00-19:00;New Energy. 🔗 Arezzonotizie.it - Playoff Arezzo-Gubbio, quanto costano e dove comprare i biglietti Attiva dalle ore 15 la prevendita per, gara del primo turnoin programma domenica al Comunale alle ore 20. Questi gli orari dei punti vendita e i prezzi.Amaranto Store Corso Italia, 19-21-23. Orari: Martedì-Sabato 10:00-13:00 15:00-19:00;New Energy. 🔗 Arezzonotizie.it

