PizzAut a Roma sfama i pellegrini | Gente straordinaria

PizzAut, trasferta a Roma per la brigata di Nico Acampora, in ricordo di Bergoglio. E i pellegrini abbracciano i giovani autistici che gestiscono i locali di Cassina e Monza con un'ondata di affetto che stordisce: "Il calore della Gente è straordinario – racconta il fondatore – ci siamo commossi davanti a una famiglia calabrese che ha affrontato il viaggio solo per venirci a trovare. Inclusione e lavoro fanno davvero il miracolo".Il gruppo è arrivato nella capitale con l'intenzione di dare corpo alle parole che Papa Francesco aveva riservato ai pizzaioli più famosi d'Italia durante un'udienza privata in Vaticano nel 2022. "State dimostrando che la persona disabile può essere il buon samaritano". 🔗 Ilgiorno.it - PizzAut a Roma sfama i pellegrini: "Gente straordinaria" Matteo impasta le pizze, Andrea suona l'Alleluia al violino, sullo sfondo, San Pietro. E' il Giubileo dell'inclusione di

Approfondimenti da altre fonti

I ragazzi di Pizzaut cuochi speciali a Roma: sforneranno pizze per i pellegrini - A partire dalla giornata di domani, martedì 29 aprile, saranno in trasferta a Roma, in occasione dell'apertura del Giubileo dell'Inclusione, a sfornare pizze per fedeli e pellegrini. Si parla dei ragazzi speciali di Pizzaut, che saranno cuochi d'eccezione in uno degli eventi più importanti... 🔗monzatoday.it

Roma in campo a Trigoria: Pellegrini incerottato ma presente, out Saud - Servirà tutta la spinta del popolo giallorosso per permettere alla Roma di costruirsi la possibilità di giocare la prossima Champions League, tanto nelle partite quanto negli allenamenti. Non è un caso che Ranieri abbia voluto l’allenamento aperto al pubblico il 17 aprile al Tre Fontane, per fare sentire ancora di più ai suoi il calore della gente e tirare fuori quel qualcosa in più in campo. Nel frattempo però la squadra è tornata oggi in campo a Trigoria per continuare la preparazione al derby di domenica sera, un match che per onore e classifica non ammetterà altro risultato se non la ... 🔗sololaroma.it

Cinquecento giovani pellegrini a Roma per le esequie di papa Francesco - È confermata la partecipazione di oltre 500 pellegrini adolescenti della comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve al loro Giubileo a Roma, in programma il prossimo fine settimana, guidato dall’arcivescovo Ivan Maffeis insieme a diversi sacerdoti, catechisti e giovani animatori degli... 🔗perugiatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

PizzAut a Roma sfama i pellegrini: "Gente straordinaria" - Matteo impasta le pizze, Andrea suona l’Alleluia al violino, sullo sfondo, San Pietro. E’ il Giubileo dell’inclusione di PizzAut, ... 🔗ilgiorno.it

PizzAut a Roma per il Giubileo dell'Inclusione. E l'incontro col ministro spiazza tutti... - A Roma per il Giubileo dell’Inclusione, i ragazzi di PizzAut emozionano con le loro pizze e una scena speciale tra il figlio di Acampora e Alessandra ... 🔗monza-news.it

PizzAut a Roma per il Giubileo dell'Inclusione - I ragazzi di PizzAut protagonisti a Roma. Come annunciato dal fondatore dell'innovativo progetto di inclusione sociale che gestisce pizzerie a Cassina de' Pecchi e Monza con un team di 41 giovani auti ... 🔗primamonza.it