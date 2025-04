Pizzaiolo ucciso fratello omicida | Cose che capitano a Napoli

Cose che capitano. a Napoli sono morti i bambini che non c’entravano”. Banalizza la morte, in particolare quella di Francesco Pio Maimone, vittima innocente, la famiglia Valda, coinvolta nell’indagine su quell’assurdo omicidio avvenuto a Napoli il 20 marzo 2023. La circostanza emerge dalle conversazioni registrate dalla Polizia di Stato il giorno dopo la tragedia per la quale lo scorso 30 gennaio è stato condannato all’ergastolo Francesco Pio Valda insieme, a vario titolo, ad alcuni suoi amici e parenti. Della sentenza sono ora uscite le motivazioni.Francesco Pio Maimone era con i suoi amici seduto su uno sgabello, tra gli chalet del lungomare partenopeo, quando venne raggiunto in pieno petto da uno dei colpi di pistola calibro 38 esplosi da Valda durante una rissa alla quale Maimone era totalmente estraneo, una lite scoppiata tra gruppi di giovani legati alla camorra solo per un paio di sneakers griffate sporcate. 🔗 Anteprima24.it - Pizzaiolo ucciso, fratello omicida: “Cose che capitano a Napoli” Tempo di lettura: 3 minuti“Sonoche. asono morti i bambini che non c’entravano”. Banalizza la morte, in particolare quella di Francesco Pio Maimone, vittima innocente, la famiglia Valda, coinvolta nell’indagine su quell’assurdo omicidio avvenuto ail 20 marzo 2023. La circostanza emerge dalle conversazioni registrate dalla Polizia di Stato il giorno dopo la tragedia per la quale lo scorso 30 gennaio è stato condannato all’ergastolo Francesco Pio Valda insieme, a vario titolo, ad alcuni suoi amici e parenti. Della sentenza sono ora uscite le motivazioni.Francesco Pio Maimone era con i suoi amici seduto su uno sgabello, tra gli chalet del lungomare partenopeo, quando venne raggiunto in pieno petto da uno dei colpi di pistola calibro 38 esplosi da Valda durante una rissa alla quale Maimone era totalmente estraneo, una lite scoppiata tra gruppi di giovani legati alla camorra solo per un paio di sneakers griffate sporcate. 🔗 Anteprima24.it

