Pizarro avvisa un ex bianconero | Deve capire che a Firenze ha trovato il suo posto nel mondo! In altre squadre era la terza o quarta scelta

Pizarro "consiglia" quell'ex bianconero: per tenersi sulla cresta dell'onda dovrebbe rimanere alla Fiorentina, a condizione che succeda questoL'edizione odierna del Corriere Fiorentino ha fatto campeggiare un'intervista realizzata con David Pizarro. L'ex centrocampista della Fiorentina ha voluto mandare un messaggio a Moise Kean. Di seguito, proponiamo l'"avviso" lanciato all'ex Juve.PAROLE – «Deve capire che ha trovato il suo posto nel mondo, in altre squadre era la terza o quarta scelta. Alla Fiorentina è protagonista, sta facendo benissimo, tutti gli vogliono bene. Firenze chiede molto ma lui sta rispondendo al meglio e la continuità è una cosa importante per un giocatore perciò Deve solo chiedersi cosa vuole. Certo centrare l'Europa aiuterebbe».

