Ilgiorno.it - Più vie cittadine dedicate ai musicisti Tra il capoluogo e la musica c’è una distanza da accorciare. Esiste, infatti, una sola piazza di Sondrio che porta il nome di una musicista: si tratta di quella antistante la Garberia, dedicata alla grande violinista Teresina Tua che, sposatasi con il giornalista di caratura nazionale Emillo Quadrio, per lunghi anni abitò in quella splendida dimora che è Villa Quadrio, poi proprio da lei donata al Comune e oggi sede della biblioteca comunale. A colmare questa evidente lacuna in fatto di intitolazioni a personalità legate al mondo delle sette note hanno pensato gli alunni della media Torelli, protagonisti con tre classi del corso normale e tutti i docenti e diversi studenti dell’indirizzo musicale del concorso sulla toponomastica del capoluogo indetto anche quest’anno dal Comune.Nei giorni scorsi, presente l’assessore all’Istruzione Marcella Fratta e la dirigente scolastica Ombretta Meago, il loro lavoro di ricerca, arricchito da esecuzioni dal vivo degli studenti, è stato ufficialmente presentato e si sono, soprattutto, svelate le proposte per intitolare nuove vie. 🔗 Ilgiorno.it

"Più vie dedicate a figure femminili" - "La parità di genere tra gli obiettivi di Agenda 2030. Si parta dall’intitolazione di strade e piazze a figure femminili. Subito una commissione consiliare per la toponomastica in ogni Comune, per vagliare proposte e idee in arrivo dall’associazionismo e dalla società civile". È l’invito di Sara Marsico, ex insegnante dell’istituto Benini di Melegnano e attivista del gruppo per la toponomastica femminile, convinta che anche la cartellonistica stradale possa favorire la parità di genere. 🔗ilgiorno.it

Più qualità nelle mense cittadine . La Uiltucs chiede delle garanzie - Chiede garanzie sulla qualità del servizio mensa in città Biagio Carfagna, responsabile territoriale della Uiltucs preoccupato per le segnalazioni che nelle ultime settimane sono arrivate da alcune scuole. "Uno dei casi più eclatanti che abbiamo preso come esempio è quello della mensa scolastica di Monte Olimpino dove sono stati trovati dei vermi nelle derrate alimentari destinate ai bambini - spiega - serve costruire un altro modello di lavoro e di servizio diretto al pubblico. 🔗ilgiorno.it

Le canzoni più belle dedicate a febbraio - Tra i temi legati all’inverno o al romanticismo del mese che include San Valentino, Febbraio è stato al centro di interessanti canzoni che lo hanno reso protagonista nel titolo e nel testo. Dal freddo di questa stagione al calore della festa degli innamorati, ha ispirato varie emozioni. Musicisti di diversi generi e sound hanno attinto a questi temi per creare tracce che risuonano con l'atmosfera unica del mese. 🔗quotidiano.net

