Più turisti del previsto per il ponte | Napoli supera 13 milioni di visitatori

supera ogni previsione l’afflusso turistico a Napoli per il lungo periodo festivo: secondo il Comune, sono oltre 1 milione e 300mila i visitatori arrivati in città, ben oltre il milione stimato in partenza. Per affrontare l’ultimo weekend del ponte, fino al 4 maggio è scattato un nuovo piano. 🔗 Napolitoday.it - Più turisti del previsto per il ponte: Napoli supera 1,3 milioni di visitatori ogni previsione l’afflussoco aper il lungo periodo festivo: secondo il Comune, sono oltre 1 milione e 300mila iarrivati in città, ben oltre il milione stimato in partenza. Per affrontare l’ultimo weekend del, fino al 4 maggio è scattato un nuovo piano. 🔗 Napolitoday.it

