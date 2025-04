Più luminosa che mai Ecco come è apparsa la principessa Kate in occasione dell' ultima visita informale E il solito castano brilla di nuovi riflessi

Kate Middleton: è il giorno del suo anniversario di matrimonio con il principe William. Avveniva 14 anni fa, l’abito di Alexander McQueen e le morbide onde castane di Kate entravano nella storia dell’immaginario royal. In visita all’isola scozzese di Mull al fianco del marito, Kate Middleton torna oggi sotto i riflettori con un inedito colore di capelli. La principessa, infatti, è apparsa con la chioma leggermente più chiara del solito, sfoggiando una calda tonalità bronde che la illumina. Effetto sunkissed, in anticipo sull’estate. Kate Middleton in tweed e denim: il look perfetto per celebrare 14 anni di nozze con William X Kate Middleton e i nuovi capelli “Bronde”, tra castano e biondoIl “bronde” sfoggiato da Kate Middleton nasce dalla miscela del suo abituale castano nocciola a nuovi riflessi biondo miele. 🔗 Iodonna.it - Più luminosa che mai. Ecco come è apparsa la principessa Kate, in occasione dell'ultima visita informale. E il solito castano brilla di nuovi riflessi Il 29 aprile non è una data qualunque perMiddleton: è il giorno del suo anniversario di matrimonio con il principe William. Avveniva 14 anni fa, l’abito di Alexander McQueen e le morbide onde castane dientravano nella storia’immaginario royal. Inall’isola scozzese di Mull al fianco del marito,Middleton torna oggi sotto i riflettori con un inedito colore di capelli. La, infatti, ècon la chioma leggermente più chiara del, sfoggiando una calda tonalità bronde che la illumina. Effetto sunkissed, in anticipo sull’estate.Middleton in tweed e denim: il look perfetto per celebrare 14 anni di nozze con William XMiddleton e icapelli “Bronde”, trae biondoIl “bronde” sfoggiato daMiddleton nasce dalla miscela del suo abitualenocciola abiondo miele. 🔗 Iodonna.it

