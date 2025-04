Pisa Inzaghi è il re della Serie B | promozione a un passo quando può arrivare l’ufficialità

Pisa ha l`allenatore con la miglior media punti tra quelli in attività con almeno 50 panchine in Serie B. Eccolo lì il. 🔗 Partiamo da un dato: ilha l`allenatore con la miglior media punti tra quelli in attività con almeno 50 panchine inB. Eccolo lì il. 🔗 Calciomercato.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Calcio, serie B: Pisa-Modena, Inzaghi suona la carica - Dopo l’ultima sosta del campionato di Serie BKT, il Pisa Sporting Club torna in campo alla Cetilar Arena, dove oggi pomeriggio alle 17.15 ospita il Modena in un match cruciale nella corsa ai playoff. L’obiettivo è vendicare la sconfitta dell’andata (1-0 per i canarini) e confermare il buon momento dei nerazzurri. Ma Filippo Inzaghi, tecnico del Pisa, invita tutti – squadra, ambiente e tifosi – a tenere i piedi ben saldi a terra. 🔗corrieretoscano.it

Le interviste del pisa. Inzaghi non fa drammi: "I più forti siamo noi. E andremo in serie A» - "Restiamo più forti dello Spezia. Abbiamo tre punti di vantaggio. La Serie A è l’obiettivo al quale vogliamo arrivare. Non abbiamo vinto? Arriveremo davanti a fine campionato. E se non lo faremo, significherà che vinceremo i playoff. Nel peggiore dei casi saliremo il prossimo anno". Il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi, ai microfoni dell’emittente 50Canale al ’Picco’ a pochi minuti dal termine di Spezia-Pisa non è sconfortato: "Quando vedo giocare la mia squadra in questa maniera, non posso essere preoccupato. 🔗sport.quotidiano.net

Serie B, il Pisa vuole il ritorno in A. Ecco quando può festeggiare la squadra di Inzaghi e a quali condizioni - Serie B, il Pisa vuole il ritorno in A. Ecco quando può festeggiare la squadra di Inzaghi e a quali condizioni A quattro giornate dalla fine del campionato di Serie B, dopo l’ufficialità della promozione del Sassuolo, un’altra squadra è pronta a fare il suo ritorno in massima serie già nei prossimi giorni. Reduce dal […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Pisa, Inzaghi è il re della Serie B: promozione a un passo, quando può arrivare l’ufficialità; Samp affondata a Carrara dall'ex Torregrossa. Pisa ormai a un passo dalla A; Pisa-Cremonese, ultimo ostacolo verso la promozione per Inzaghi; Inzaghi sfida D’Angelo per tenerlo lontano. Iachini: Pisa avanti, ha due risultati su tre. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pisa, Inzaghi è il re della Serie B: promozione a un passo, quando può arrivare l’ufficialità - Partiamo da un dato: il Pisa ha l`allenatore con la miglior media punti tra quelli in attività con almeno 50 panchine in Serie B. Eccolo lì il segreto di una squadra. 🔗calciomercato.com

Serie B, il Pisa sogna un Primo Maggio con la festa promozione. Tutto ciò che c'è da sapere sulla 36ª giornata. - Primo maggio in campo per la Serie B con la 36ª giornata che potrebbe portare matematicamente il Pisa in A con 3 giornate d’anticipo. Ai toscani può bastare un punto se ... 🔗msn.com

Pippo Inzaghi ha colpito ancora: vicina un’altra impresa, la Serie A col Pisa. Ma i grandi esperti a Reggio Calabria lo criticavano… - Il Pisa ai piedi di Pippo Inzaghi: l'ex allenatore della Reggina sta compiendo l'ennesimo miracolo: un'altra promozione in Serie A ... 🔗strettoweb.com