Pirelli svolta storica | stop al controllo dei cinesi di Sinochem

Pirelli delibera che Sinochem, il colosso statale cinese che detiene il 37 per cento delle azioni, non esercita più il controllo sulla governance dell’azienda. La decisione, approvata da nove dei quindici membri del Cda, segna una svolta storica per il gruppo milanese e sancisce la fine di un’era di influenza cinese iniziata nel 2015 con l’acquisizione da parte di ChemChina.Il voto registra l’opposizione del presidente Jiao Jian e di altri 4 membri cinesi, mentre un sesto si astiene. La scelta rappresenta il culmine di anni di tensioni tra gli azionisti italiani e quelli cinesi, tensioni acuite dalle misure varate dal governo italiano nel 2023 attraverso lo strumento del “golden power”. Quest’ultimo impone restrizioni volte a tutelare le aziende strategiche nazionali, come il divieto di trasferimento di tecnologie sensibili – ad esempio i sensori Cyber integrati negli pneumatici – e l’obbligo che l’amministratore delegato sia espressione di Camfin, la holding di Marco Tronchetti Provera. 🔗 Il consiglio d’amministrazione didelibera che, il colosso statale cinese che detiene il 37 per cento delle azioni, non esercita più ilsulla governance dell’azienda. La decisione, approvata da nove dei quindici membri del Cda, segna unaper il gruppo milanese e sancisce la fine di un’era di influenza cinese iniziata nel 2015 con l’acquisizione da parte di ChemChina.Il voto registra l’opposizione del presidente Jiao Jian e di altri 4 membri, mentre un sesto si astiene. La scelta rappresenta il culmine di anni di tensioni tra gli azionisti italiani e quelli, tensioni acuite dalle misure varate dal governo italiano nel 2023 attraverso lo strumento del “golden power”. Quest’ultimo impone restrizioni volte a tutelare le aziende strategiche nazionali, come il divieto di trasferimento di tecnologie sensibili – ad esempio i sensori Cyber integrati negli pneumatici – e l’obbligo che l’amministratore delegato sia espressione di Camfin, la holding di Marco Tronchetti Provera. 🔗 Ildenaro.it

