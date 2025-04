Piqué ancora rimugina | Nel 2010 scelta ingiusta Barcellona può vincere tutto!

Piqué ha parlato in vista di Barcellona-Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Il calciatore catalano si è anche espresso su quanto avvenuto nel 2010.IL RICORDO – Gerard Piqué è stato intervistato da Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Barcellona e Inter. L’ex calciatore dei blaugrana ha dimostrato di non aver dimenticato la delusione del 2010 contro i nerazzurri: «La semifinale contro l’Inter fu difficile. Ricordo il viaggio che abbiamo fatto a Milano all’andata, così come il mio gol annullato al ritorno. Questo Barcellona? Può raggiungere il livello di quella squadra, perché no. Ci sono giocatori dotati di grande talento, che stanno vincendo e si stanno facendo apprezzare dai tifosi. Non bisogna mettergli pressione, ma i risultati sperati sono possibili». 🔗 Inter-news.it - Piqué ancora rimugina: «Nel 2010 scelta ingiusta. Barcellona può vincere tutto!» Gerardha parlato in vista di-Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Champions League. Il calciatore catalano si è anche espresso su quanto avvenuto nel.IL RICORDO – Gerardè stato intervistato da Sky Sport prima della sfida di Champions League trae Inter. L’ex calciatore dei blaugrana ha dimostrato di non aver dimenticato la delusione delcontro i nerazzurri: «La semifinale contro l’Inter fu difficile. Ricordo il viaggio che abbiamo fatto a Milano all’andata, così come il mio gol annullato al ritorno. Questo? Può raggiungere il livello di quella squadra, perché no. Ci sono giocatori dotati di grande talento, che stanno vincendo e si stanno facendo apprezzare dai tifosi. Non bisogna mettergli pressione, ma i risultati sperati sono possibili». 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Piquè ricorda: «Barcellona Inter? Saranno due grandi match. Nel 2010 ci annullarono un gol regolare» - di RedazionePiquè ha parlato a Sky Sport della sfida Barcellona Inter di Champions League: le dichiarazioni dell’ex difensore spagnolo Intervistato da Sky Sport, Piquè si è espresso su Barcellona Inter che vale la semifinale di Champions League. FAVORITI – «Credo che il Barcellona sia leggermente favorito. L’Inter sta molto bene, però sta soffrendo da qualche partita mentre il Barça viene dalla vittoria in Copa del Rey e sta facendo molto bene. 🔗internews24.com

Jacobelli: «Inter, tanti impegni per tre obiettivi. La scelta di Inzaghi non mi stupisce» - L’Inter di Inzaghi grazie alla bravura dei suoi giocatori ed allenatore è costretto ad un tour de force non indifferente. Xavier Jacobelli presenta il derby di Coppa Italia con un’Inter favorita ed un Milan assetato di riscatto. CONVINZIONE – L’Inter domani affronterà il Milan in coppa Italia, l’unica squadra quest’anno che è riuscita a mettere in crisi le certezze dei nerazzurri più di una volta. 🔗inter-news.it

Lazio, Baroni: «Meritavamo di passare, sono orgoglioso. Vi spiego la scelta dei rigoristi» - Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, nel post partita della sfida di Europa League contro il Bodo Glimt. Tutti i dettagli in merito Marco Baroni ha parlato a Sky Sport nel post partita di Lazio-Bodo Glimt di Europa League, terminata con l’eliminazione ai calci di rigore. COMMENTO – «C’è dolore perché meritavamo di passare il turno, la squadra ha fatto […] 🔗calcionews24.com