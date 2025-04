Piombino | Giani Commissario straordinario prorogato

Giani sarà Commissario straordinario per l'area di crisi industriale complessa di Piombino fino al 31 dicembre 2025L'articolo Piombino: Giani Commissario straordinario prorogato proviene da Firenze Post. 🔗 .com - Piombino: Giani Commissario straordinario prorogato Il presidente della Toscana Eugeniosaràper l'area di crisi industriale complessa difino al 31 dicembre 2025L'articoloproviene da Firenze Post. 🔗 .com

Commissario straordinario per Piombino, prorogato incarico a Giani - Il presidente Eugenio Giani sarà Commissario straordinario per l’area di crisi industriale complessa di Piombino fino al 31 dicembre 2025. La proroga ... 🔗gonews.it

Giani: ok al rigassificatore di Piombino ma il sindaco fa ricorso - Via libera del presidente Giani, nelle vesti di commissario straordinario, al rigassificatore di Piombino. L’annuncio del parere favorevole, con prescrizioni, al posizionamento della nave Golar ... 🔗nove.firenze.it

Rigassificatore Piombino, Golar Tundra operativa da maggio. Giani: “È la nave della libertà” - 10:47 Giani: nuova proroga di 3 mesi per Snam Il commissario straordinario per il rigassificatore di Piombino (Livorno), e presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha concesso una nuova ... 🔗lanazione.it