Piombino altre 14 assunzioni in Comune nel 2025 | le posizioni aperte con concorso pubblico

assunzioni nel 2025, oltre a quelle già previste. Così il Comune di Piombino, con una modifica al Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), intende rafforzare la macchina amministrativa, aprendo una serie di posizioni che saranno ricoperte a seguito di regolare. 🔗 Livornotoday.it - Piombino, altre 14 assunzioni in Comune nel 2025: le posizioni aperte con concorso pubblico Quattordici nuovenel, oltre a quelle già previste. Così ildi, con una modifica al Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), intende rafforzare la macchina amministrativa, aprendo una serie diche saranno ricoperte a seguito di regolare. 🔗 Livornotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

"Assunzioni monche" a Palazzo Zanca, botta risposta tra Fratelli d'Italia e Comune - Botta e risposta tra Fratelli d'Italia e la giunta Basile. L'argomento è il maxi concorso che recentemente ha portato forze fresche tra i dipendenti di Palazzo Zanca. Ma ieri, durante una conferenza stampa, i consiglieri Libero Gioveni, Pasquale Curró e Dario Carbone hanno parlato di assunzioni... 🔗messinatoday.it

Debito in calo, più investimenti e 14 milioni di avanzo nel 2024. "Un Comune in salute, ora pronti a investire di nuovo" - Aumentati gli investimenti sulla città, diminuito ancora di più il debito, chiuso con un avanzo di oltre 14 milioni di euro, di cui un “tesoretto” di due milioni e mezzo liberi da vincoli e pronti per essere destinati a nuovi progetti su Cattolica. È la fotografia sul rendiconto di gestione 2024... 🔗riminitoday.it

Nuovi impianti di illuminazione in parchi e boschi urbani: il Comune finanzia 14 interventi - La spesa complessiva ammonta a 750mila euro. È questa la cifra stanziata dal Comune di Bari per il secondo contratto attuativo nell’ambito dell’Accordo quadro triennale per l’installazione di apparecchiature per l’efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione nel territorio... 🔗baritoday.it

Ne parlano su altre fonti

Piombino, il Comune assume: 14 posizioni aperte, ecco; Il Comune assume: dagli agenti della municipale agli operai. 14 le figure ricercate, ecco quali sono; Cosimo de' Medici cerca personale, aperte le selezioni per vari profili all'Elba - Come candidarsi; Scuole chiuse in Toscana venerdì 14 marzo: ecco dove le lezioni sono sospese. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Comune assume: dagli agenti della municipale agli operai. 14 le figure ricercate, ecco quali sono - PIOMBINO – Il Comune di Piombino ha varato una modifica al Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) inserendo 14 nuove assunzioni da effettuare tramite concorso pubblico, che si aggiungono ... 🔗msn.com

Nidi gratis a Piombino, il Comune amplia la platea: dentro i genitori che lavorano in città - PIOMBINO. Il Comune potenzia la misura “Nidi gratis” 2024-2025 per supportare le famiglie nel pagamento della retta dei servizi educativi. Valida novità è l’accesso al sostegno alle ... 🔗msn.com