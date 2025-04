Pioggia di vincite al Lotto in Campania | premi per oltre 68mila euro

Campania. Nell'ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews, la regione si è aggiudicata premi per un totale di 68.550 euro, distribuiti tra diverse province, a conferma di una settimana particolarmente fortunata per i giocatori del territorio.

Lotto tecnico: Antonio Pioggia continua a regalare vincite, i nuovi numeri - Ancora soddisfazioni per i giocatori che si affidano al Lotto tecnico studiato dall'esperto Antonio Pioggia. Le ambate consigliate ai lettori venerdì 7 marzo, alias il 18 a Bari-Venezia e il 54 su Napoli-Palermo, sono sortite entrambe la sera stessa e di nuovo 13 marzo, mentre tutti coloro che... 🔗salernotoday.it

La fortuna bacia la Campania: maxi vincite al Lotto e al 10eLotto - La dea bendata torna a sorridere alla Campania con il concorso del Lotto di sabato 15 febbraio. Come riporta Agipronews, nella regione sono state centrate due vincite straordinarie. La fortuna bacia la Campania: maxi vincite al Lotto e al 10eLotto La prima, da oltre 267mila euro, è stata realizzata a Pratola Serra, in provincia di […] L'articolo La fortuna bacia la Campania: maxi vincite al Lotto e al 10eLotto sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Lotto: in Campania centrate vincite per oltre 52mila euro - Tempo di lettura: < 1 minutoIl Lotto premia la Campania. Nelle ultime due estrazioni, centrati premi per oltre 52mila euro: due colpi da oltre 17mila euro l’uno a Capriati Volturno, in provincia di Caserta, in via De Gasperi a cui si aggiungono 9mila euro a Giugliano in Campania, provincia di Napoli, in via Lago Patria e altri 9mila a San Giorgio a Cremano (NA) in via S. Martino. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,2 milioni di euro, per un totale di 437,1 milioni di euro da inizio 2025. 🔗anteprima24.it

Lotto, "pioggia" di ambi e terni nel napoletano: vinti oltre 30mila euro - La fortuna bacia la Campania. Nell'ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews, un premio complessivo di 68.550 euro. A Frattamaggiore, in provincia di Napoli, vinti 21.750 euro grazie a tre am ... 🔗msn.com

Lotto, si festeggia nel napoletano: dove sono state centrate le vincite più ricche - Due i colpi da oltre 17mila euro l'uno a Capriati Volturno, in provincia di Caserta, in via De Gasperi, a cui si aggiungono 9mila euro a Giugliano in Campania, in via Lago Patria, e altri 9mila a San ... 🔗napolitoday.it

Lotto, premiata la Campania con oltre 68mila euro - L’ultimo concorso del Lotto di martedì 29 aprile ha premiato la Campania con una serie di vincite. La più importante è stata registrata a Frattamaggiore, in provincia di Napoli: 21.750 ... 🔗pressgiochi.it