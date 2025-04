Pio La Torre la denuncia del deputato Provenzano | Vertici della Regione Siciliana assenti alla commemorazione

Vertici della Regione Siciliana, assenti alla commemorazione per Pio La Torre e Rosario Di Salvo, sono ancora in tempo a spegnere le polemiche. Si rechino qui, in via Vincenzo Li Mull, a rendere omaggio a chi è caduto sotto i colpi del terrorismo politico mafioso, perché si batteva per una Sicilia libera e giusta” così il deputato democratico, Peppe Provenzano, componente della commissione antimafia che aggiunge: “Una politica senza memoria è una politica senza impegno”. Il parlamentare del Pci, ucciso dalla mafia il 30 aprile del 1982, fu il leader del movimento pacifista che portò quasi centomila persone a marciare a Comiso contro l’installazione dei Cruise.Mercoledì mattina alla commemorazione per il 43° anniversario La Torre e il suo collaboratore e autista, Rosario Di Salvo, erano, secondo quanto riferisce l’Ansa, il vicesindaco Fabrizio Ferrandelli, il prefetto Massimo Mariani, il questore Maurizio Calvino, il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, l’ex presidente del Senato Piero Grasso, l’eurodeputato Leoluca Orlando ed il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, “Oggi ricordiamo Pio La Torre e lo facciamo partendo dall’attualità del suo pensiero politico e delle sue battaglie – ha detto il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo – che sono ancora oggi tremendamente attuali. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Pio La Torre, la denuncia del deputato Provenzano: “Vertici della Regione Siciliana assenti alla commemorazione” “Iper Pio Lae Rosario Di Salvo, sono ancora in tempo a spegnere le polemiche. Si rechino qui, in via Vincenzo Li Mull, a rendere omaggio a chi è caduto sotto i colpi del terrorismo politico mafioso, perché si batteva per una Sicilia libera e giusta” così ildemocratico, Peppe, componentecommissione antimafia che aggiunge: “Una politica senza memoria è una politica senza impegno”. Il parlamentare del Pci, ucciso dmafia il 30 aprile del 1982, fu il leader del movimento pacifista che portò quasi centomila persone a marciare a Comiso contro l’instzione dei Cruise.Mercoledì mattinaper il 43° anniversario Lae il suo collaboratore e autista, Rosario Di Salvo, erano, secondo quanto riferisce l’Ansa, il vicesindaco Fabrizio Ferrandelli, il prefetto Massimo Mariani, il questore Maurizio Calvino, il presidentecommissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, l’ex presidente del Senato Piero Grasso, l’euroLeoluca Orlando ed il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, “Oggi ricordiamo Pio Lae lo facciamo partendo dall’attualità del suo pensiero politico e delle sue battaglie – ha detto il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo – che sono ancora oggi tremendamente attuali. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Anna Pesce (Indipendenza) ricorda Pio La Torre e denuncia la persistente presenza della mafia in Italia - Il 30 aprile 1982, la mafia uccideva Pio La Torre, politico e dirigente del Partito Comunista, simbolo della lotta contro la criminalità organizzata. A distanza di oltre quattro decenni, Anna Pesce (Indipendenza) ha voluto rendere omaggio alla sua memoria, sottolineando come, purtroppo, la mafia continui a esercitare un’influenza devastante sul paese. “La mafia è ancora troppo potente e impone il suo regime,” ha dichiarato Pesce, denunciando la complicità di alcuni settori del pubblico e del privato. 🔗laprimapagina.it

VIDEO/ Aggredito il titolare di un bar che aveva ammonito un ragazzo: denuncia social del deputato Borrelli - Tempo di lettura: 2 minutiEntra nel bar e, mentre la moglie getta all’aria tutto ciò che trova alla cassa e sugli scaffali, lui prende a pugni il titolare mandandolo al tappeto e poi lo finisce a colpi di sedia. Immagini di una violenza inaudita che risalgono allo scorso 12 aprile. L’episodio sarebbe avvenuto a Capua, nel casertano. Secondo quanto raccontato da chi ha denunciato l’aggressione al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il titolare del caffè avrebbe ammonito un ragazzino che stava giocando a pallone all’esterno causano disagi alla clientela e per questo ... 🔗anteprima24.it

“Dal deputato Pisano avances sessuali e niente stipendi alle ex collaboratrici”: la denuncia di La Vardera - Non ha pagato gli stipendi alle sue ex collaboratrici, che per questo motivo hanno chiesto di pignorargli lo stipendio della Camera dei deputati. Ma secondo le due donne avrebbe fatto anche altro: avrebbe rivolto loro avances di natura sessuale. Contestazione, quest’ultima, che il deputato Calogero Pisano ha smentito. Confermando, però, la storia degli stipendi non pagati. È destinata a far discutere la denuncia lanciata da Ismaele La Vardera, deputato regionale siciliano, nei confronti del parlamentare nazionale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pio La Torre, la denuncia del deputato Provenzano: “Vertici della Regione Siciliana assenti alla…; Mafia, 43 anni fa veniva ucciso Pio La Torre; Gaffe della Lega: il libro sulla Costituzione è «propaganda gender»; Polemiche per un libro di Veltroni regalato nelle scuole. La Lega: «Propaganda gender, c'è un bambino con i tacchi». Il Pd: «È Pio La Torre». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pio La Torre, la denuncia del deputato Provenzano: “Vertici della Regione Siciliana assenti alla commemorazione” - Pio La Torre, la denuncia del deputato Provenzano: "Vertici della Regione Siciliana assenti alla commemorazione" ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Pio La Torre, parla il figlio Franco: “C’è un tentativo strisciante di mettere le mani sulla legge che porta il suo nome” - L'INTERVISTA - Il secondogenito del parlamentare comunista: "Un certo tipo di interessi arriva ancora oggi fino al Parlamento ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Pio La Torre, 43 anni dopo: “Oggi più che mai un esempio da seguire” - Nel 43° anniversario dell’omicidio mafioso di Pio La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo, la Sicilia torna a fare memoria di due figure simbolo della lotta alla mafia. 🔗blogsicilia.it