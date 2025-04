Pil Usa in calo | è la prima volta dal 2022 Trump | Colpa di Biden E Wall Street apre in negativo

Wall Street apre in calo con la contrazione del pil americano. Il Dow Jones perde l'1,07% a 40.084,70 punti, il Nasdaq cede il 2,07% a 17.103,56 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,43% a 5.478,09 punti. Nei primi tre mesi dell'anno, che coincidono con i primi 100 giorni amministrazione Trump, il Pil Usa si è contratto dello 0,3% rispetto alla crescita del 2,4% del trimestre precedente e contro le aspettative di un'espansione dello 0,3%. Si è trattato del primo calo del prodotto interno lordo Usa da tre anni, sulla scia delle crescenti tensioni commerciali, con le esportazioni nette che hanno subito una flessione di quasi 5 punti percentuali rispetto al Pil e le importazioni che sono balzate di oltre il 40%. US President Donald Trump holds a meeting with his Cabinet, in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, of April 30, 2025. 🔗 Quotidiano.net - Pil Usa in calo: è la prima volta dal 2022. Trump: “Colpa di Biden”. E Wall Street apre in negativo Roma, 30 aprile 2025 –incon la contrazione del pil americano. Il Dow Jones perde l'1,07% a 40.084,70 punti, il Nasdaq cede il 2,07% a 17.103,56 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno l'1,43% a 5.478,09 punti. Nei primi tre mesi dell'anno, che coincidono con i primi 100 giorni amministrazione, il Pil Usa si è contratto dello 0,3% rispetto alla crescita del 2,4% del trimestre precedente e contro le aspettative di un'espansione dello 0,3%. Si è trattato del primodel prodotto interno lordo Usa da tre anni, sulla scia delle crescenti tensioni commerciali, con le esportazioni nette che hanno subito una flessione di quasi 5 punti percentuali rispetto al Pil e le importazioni che sono balzate di oltre il 40%. US President Donaldholds a meeting with his Cabinet, in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, of April 30, 2025. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei... 🔗ilmattino.it

Borse europee e Usa riducono il calo finale, Pil Usa inaspettatamente in ribasso - Riducono il calo nel finale le principali borse europee insieme ai listini Usa (Dow Jones -0,59% e Nasdaq -1,5%). Madrid cede lo 0,9%, Milano lo 0,75%, Francoforte e Londra si portano lievemente sopra la parità e Parigi (+0,43%) gira in positivo. A compensare l'inatteso calo dello 0,3% del Pil americano intervengono i dati sui consumi e sul reddito personale Usa, in linea con le stime, così come l'indice deflatore, in calo dal 2,7 al 2,3%. 🔗quotidiano.net

Pil Usa in calo dello 0,3 per cento, Trump: «I dazi non c’entrano, colpa di Biden» - Nei primo trimestre del 2025, il Pil degli Stati Uniti si è contratto dello 0,3 per cento, a fronte di un +0,4 per cento atteso, andando per la prima volta in territorio negativo dal 2022. La pubblicazione del dato del prodotto interno lordo americano, che ha mandato in crisi i mercati su entrambe le sponde dell’Atlantico, è stato spiegato in modo molto semplice da Donald Trump – al traguardo dei 100 giorni alla Casa Bianca – sulla sua piattaforma Truth. 🔗lettera43.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’economia Usa frena: pil in calo dello 0,3% nel trimestre, è la prima contrazione in tre anni. Per Trump è colpa di Biden; Pil Usa in calo: è la prima volta dal 2022. Trump: “Colpa di Biden”. E Wall Street apre in negativo; Il PIL degli Stati Uniti è calato per la prima volta dall’inizio del 2022; Usa: Pil 1Q in calo (-0,3%), prima contrazione dal 2022. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pil Usa in calo: è la prima volta dal 2022. Trump: “Colpa di Biden”. E Wall Street apre in negativo - Nei primi tre mesi dell'anno, che coincidono con i primi 100 giorni amministrazione Trump, il prodotto interno lordo americano si è contratto dello 0,3% rispetto alla crescita del 2,4% del trimestre p ... 🔗msn.com

Il PIL degli Stati Uniti è calato per la prima volta dall’inizio del 2022 - Nei primi tre mesi dell’anno il Prodotto Interno Lordo (PIL) degli Stati Uniti si è ridotto dello 0,3 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2024, dopo che allora aveva registrato una crescita de ... 🔗ilpost.it

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è l'effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa ... 🔗msn.com