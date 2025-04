Pil italiano in aumento dello 03% nel primo trimestre dell’anno l’ultimo prima dell’effetto dazi

dell'anno il Prodotto interno lordo italiano è cresciuto dell0 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti e dello 0,6% sullo stesso periodo del 2024. La spinta è venuta da agricoltura ed industria mentre il settore dei servizi è rimasto fermo. Il dato di inizio anno segna un'accelerazione rispetto alla fine del 2024, quando l'incremento trimestrale era stato dello 0,2%. Nelle sue stime preliminari, l'Istat calcola una variazione acquisita per il 2025 dello 0,4%, ovvero questo sarebbe il dato a fine anno in caso di variazioni nulle nei successivi tre trimestri.Opportuno ricordare che nel periodo considerato le tariffe statunitensi erano state annunciate ma non ancora entrate in vigore. Ciò, come accaduto in altri paesi, potrebbe aver spinto alcuni produttori ad accelerare attività ed esportazioni per spedire tutto quanto possibile prima dell'applicazione di dazi.

