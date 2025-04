Pil italiano ancora indietro rispetto agli altri europei la fake news sulla crescita

rispetto allo scorso trimestre e dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Si tratta di dati più positivi del previsto, entrambi di circa lo 0,1%. Il primo risultato, quello congiunturale, è anche il migliore degli ultimi due anni. Per trovare una crescita più rapida tra un trimestre e l'altro bisogna infatti tornare ai primi tre mesi del 2023.Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti si è detto soddisfatto del risultato e ha dichiarato che il Paese sta crescendo più degli altri Stati europei. In realtà la crescita italiana è rimasta sotto la media europea e ha battuto, tra le grandi economie continentali, solo la Germania, da tempo in crisi.L'Italia cresce più del previstoLe stime preliminari sulla crescita del Pil italiano nel primo trimestre del 2025 diffuse dall'Istat si sono rivelate migliori del previsto.

