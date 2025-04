Pil in crescita dello zero virgola | il governo ha poco da esultare

Quando un Paese arranca, con gli stipendi più bassi dell'8% rispetto a quattro anni fa, la produzione industriale in picchiata da 25 mesi consecutivi e un lavoro sempre più povero, è più che comprensibile che un esecutivo in grande difficoltà si attacchi a qualunque barlume di buona notizia. E così ha fatto ieri il governo Meloni, commentando i dati dell'Istat, secondo i quali nel primo trimestre del 2025 il Prodotto interno lordo (Pil) sarebbe cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto al primo trimestre del 2024.I rilevamenti Istat si riferiscono ai mesi precedenti alla tempesta dei dazi"Il risultato fa seguito ai segnali, anch'essi positivi, del quarto trimestre 2024, quando la crescita congiunturale risultava dello 0,2% (rivista al rialzo dallo 0,1% diffuso a marzo 2025) e quella tendenziale dello 0,5%", aggiunge l'istituto di statistica, con toni abbastanza incomprensibili, visto che si sta parlando di decimali.

Crescita da zero virgola per l'Italia e coi dazi crolla pure il Pil degli Usa - L'Italia si schiaccia sulle posizioni di Donald Trump, ma intanto paga – come tutti – le conseguenze delle scelte del presidente Usa. E lo fa anche sul versante della crescita, come testimonia l'ultimo World economic outlook del Fondo monetario internazionale: i dazi non lasciano scampo a (quasi) nessuno e portano un taglio delle stime del Pil. Poche le eccezioni e tra queste non c'è l'Italia. Il governo ha parlato dei dazi come occasione, ma per ora l'unico risultato è una crescita sempre più vicina allo zero.

Pil, export, hi-tech vecchi modelli in crisi e la crescita dell?Italia - Il mainstream economico che ha dominato il mondo negli ultimi tre decenni, cioè l?insieme delle opinioni prevalenti in economia, è stato spazzato via in un sol colpo...

Def, crescita Pil dimezzata nel 2025 al +0,6%, nel 2026 e 2027 al +0,8%, Italia in stagnazione - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Def 2025. Il ministro dell'Economia ha asserito che anche misure come il taglio dell'Irpef per il ceto medio restano in forse. Tutte le decisioni "saranno tarate sul contesto" Il governo dà il via libera al Def, il documento di Economia e Fin

