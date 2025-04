Pil in crescita Consiglio ministri su lavoro e alluvioni

Consiglio dei ministri, stamane, al centro le misure su sicurezza e lavoro. Spazio anche per la proroga del decreto alluvioni. Intanto i dati sul Pil fanno sorridere il governo, meno quelli sull’inflazione.Servizio di Augusto Cantelmi Pil in crescita. Consiglio ministri su lavoro e alluvioni TG2000. 🔗 Tv2000.it - Pil in crescita. Consiglio ministri su lavoro e alluvioni La politica italiana.dei, stamane, al centro le misure su sicurezza e. Spazio anche per la proroga del decreto. Intanto i dati sul Pil fanno sorridere il governo, meno quelli sull’inflazione.Servizio di Augusto Cantelmi Pil insuTG2000. 🔗 Tv2000.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Def, via libera dal Consiglio dei ministri. Crescita del Pil dimezzata - ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo Documento di economia e finanza per il 2025, un passaggio cruciale per definire le linee guida economiche del governo in un contesto globale incerto. Il Def è stato adottato in una situazione complessa, come sottolineato nel corso di una conferenza stampa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ha evidenziato le difficoltà legate alla previsione dell’andamento dell’economia globale, con stime riviste al ribasso. 🔗unlimitednews.it

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo Def, Giorgetti: dimezzata la crescita del Pil nel 2025 - Il Documento, quindi, indica il Pil al +0,6%, mentre nel 2024 era al +1,2%, per il 2026 e il 2027 si stima un aumento al +0,8%. L'unica notizia positiva riguarda le prospettive legate al debito per il 2026 che dovrebbe scendere sotto il 3% dal 2026 e diminuire ulteriormente dall'anno successivo L'articolo Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo Def, Giorgetti: dimezzata la crescita del Pil nel 2025 proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Via al Consiglio dei ministri che vara il nuovo decreto sicurezza. Cosa cambia e perché la Lega non è contenta - Il governo Meloni spinge sull’acceleratore: il disegno di legge sulla Sicurezza, impantanato da mesi in Parlamento, si trasforma in un decreto legge e a questo è stato dedicato il Consiglio dei ministri di oggi, 4 aprile. Una mossa, quella di trasformarlo in dl, che consente di aggirare il lungo iter parlamentare, dal momento che un decreto, per sua natura giuridica, deve essere convertito in legge entro 60 giorni, pena la sua decadenza automatica. 🔗open.online

Cosa riportano altre fonti

Pil in crescita. Consiglio ministri su lavoro e alluvioni; Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo Def. Crescita del Pil dimezzata, 0,6% nel 2025; Def, ok del Consiglio dei ministri: il governo rivede le stime sul Pil: «Crescita dimezzata, nel 2025 sarà solo lo 0,6%»; Crescita dimezzata allo 0,6%, ma conti tengono. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giorgetti esulta: "Pil in crescita, Italia meglio di altri nell'Ue" - Il ministro dell'Economia commenta i dati Istat sulla produttività nel primo trimestre: "Dimostra l'efficacia delle politiche del governo" ... 🔗today.it

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo Def. Crescita del Pil dimezzata, 0,6% nel 2025 - Disco verde del Consiglio dei ministri al nuovo Def 2025 ... dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Crescita del Pil dimezzata, 0,6% nel 2025 «Abbiamo deciso di adottare ... 🔗ilsole24ore.com

Perché sui nuovi dati Istat sul Pil il governo non ha nulla di cui esultare - Il governo esulta per i dati Istat sul Pil, nel confronto con Germania e Francia: nel primo trimestre del 2025, il Prodotto interno lordo è aumentato ... 🔗fanpage.it