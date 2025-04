Pil a +03% nei primi mesi 3 mesi del 2025 su base trimestrale +06% su quella annua inflazione sale al 2% +02% su base mensile e +2% su annua

primi tre mesi del 2025 su base trimestrale, e dello 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Pil a +0,3% nei primi mesi 3 mesi del 2025 su base trimestrale, +0,6% su quella annua, inflazione sale al 2%, +0,2% su base mensile e +2% su annua "Istat certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto ad altri paesi europei", è il commento del ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti sui dati del pil L'Italia ha registrato una crescita del +0,3% neitredelsu, e dello 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Pil a +0,3% nei primi mesi 3 mesi del 2025 su base trimestrale, +0,6% su quella annua, inflazione sale al 2%, +0,2% su base mensile e +2% su annua - L'Italia ha registrato una crescita del +0,3% nei primi tre mesi del 2025 su base trimestrale, e dello 0,6% rispetto al primo trimestre del 2024. Questi i dati dell'Istat, che certificano una crescita ... 🔗informazione.it

