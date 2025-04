Pierpaolo Pretelli parte per L’Isola dei Famosi 2025 | il dietro le quinte di Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli si prepara a partire per l’Honduras, come inviato speciale de L’Isola dei Famosi 2025. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si sta godendo tutto il successo che he ottenuto entrando nella Casa più spiata d’Italia, durante l’edizione vinta da Tommaso Zorzi, con il quale ha condiviso l’ultimissimo televoto. La sua storia d’amore con Giulia Salemi ha appassionato tantissimi telespettatori, che ancora oggi li sostengono. Di recente i Prelemi, così definiti dai loro fan, sono diventati genitori del piccolo Kian. Ma come sta reagendo Giulia alla partenza di Pierpaolo? Vediamo insieme cosa esce fuori.Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli inviato: la reazione di Giulia SalemiLeggi anche: The Couple sondaggi televoto oggi: la seconda coppia eliminataLeggi anche: Helena Prestes e Javier Martinez: spunta un anello! La svolta fa impazzire i fanLunedì 7 maggio 2025 inizia la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, con Veronica Gentili alla conduzione e Simona Ventura come opinionista. 🔗 Latuafonte.com - Pierpaolo Pretelli parte per L’Isola dei Famosi 2025: il dietro le quinte di Giulia Salemi si prepara a partire per l’Honduras, come inviato speciale dedei. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 si sta godendo tutto il successo che he ottenuto entrando nella Casa più spiata d’Italia, durante l’edizione vinta da Tommaso Zorzi, con il quale ha condiviso l’ultimissimo televoto. La sua storia d’amore conha appassionato tantissimi telespettatori, che ancora oggi li sostengono. Di recente i Prelemi, così definiti dai loro fan, sono diventati genitori del piccolo Kian. Ma come sta reagendoallanza di? Vediamo insieme cosa esce fuori.Isola deiinviato: la reazione diLeggi anche: The Couple sondaggi televoto oggi: la seconda coppia eliminataLeggi anche: Helena Prestes e Javier Martinez: spunta un anello! La svolta fa impazzire i fanLunedì 7 maggioinizia la nuova edizione dedei, con Veronica Gentili alla conduzione e Simona Ventura come opinionista. 🔗 Latuafonte.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Isola dei Famosi: il debutto e quando parte Pierpaolo Pretelli - Al via la 19esima edizione de L’Isola dei Famosi: ecco quando andrà in onda e quando parte l’inviato Pierpaolo Pretelli Alla guida dell’Isola dei Famosi per questa 19esima edizione troveremo la giornalista Veronica Gentili. Mentre in Honduras in veste di inviato partirà Pierpaolo Pretelli. Ma quando andrà in onda L’Isola? Stando a quanto riferisce Fanpage, il debutto avverrà mercoledì 7 maggio su Canale 5 in prima serata. 🔗361magazine.com

“Simona Ventura torna a ‘L’Isola dei Famosi’. Pierpaolo Pretelli nuovo inviato” - Simona Ventura sarebbe stata reclutata per partecipare a “L’Isola dei Famosi”. Come conduttrice? No, per quel ruolo è già stato […] Continua a leggere “Simona Ventura torna a ‘L’Isola dei Famosi’. Pierpaolo Pretelli nuovo inviato” su Perizona.it 🔗perizona.it

Isola dei Famosi 2025, Simona Ventura opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato. L’indiscrezione - Colpo di scena inaspettato: Simona Ventura potrebbe tornare a L’Isola dei Famosi, il reality show che più di tutti ha segnato la sua lunga carriera in televisiva. Nonostante il flop dello scorso anno Mediaset non è intenzionata a perdere il format, che dovrebbe tornare nella tarda primavera su Canale 5. Accanto a Super Simo, che dovrebbe coprire questa volta l’inedito ruolo di opinionista, ci dovrebbe essere Pierpaolo Pretelli in qualità di inviato. 🔗dilei.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'Isola dei Famosi 2025, quanto durerà? Pierpaolo Pretelli spoilera la data della finale; Isola dei Famosi, è ufficiale: Veronica Gentili arruola Simona Ventura e manda Pierpaolo Pretelli in Honduras; L'Isola dei Famosi: Simona Ventura opinionista, Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras; Isola dei Famosi: Pierpaolo Pretelli pronto per l'Honduras! Cosa mi mancherà di più. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pierpaolo Pretelli all’Isola: la confessione del nuovo inviato - Le dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli, nuovo inviato dell'Isola dei famosi. Ecco cosa farà prima di partire per l'Honduras. 🔗ilsipontino.net

Isola dei famosi, Pierpaolo Pretelli inviato: “Giulia mi mancherà, mi perderò alcune tappe di mio figlio. Vi svelo le mie fobie” - Pierpaolo Pretelli è l’inviato della nuova edizione dell’Isola dei famosi. In un’intervista ha svelato le sue paure e si è detto certo che sentirà la mancanza di Giulia Salemi. 🔗fanpage.it

L'Isola dei Famosi 2025, quanto durerà? Pierpaolo Pretelli spoilera la data della finale - L'attesa per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi è quasi finita: il 7 maggio parte ufficialmente il programma che promette di regalare emozioni forti e colpi di scena. Pierpaolo Pretelli, nelle ve ... 🔗msn.com