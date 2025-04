Pierfrancesco Pileri | il manager dietro la trattativa per la Fermana

manager di Capirossi e non solo, un fratello campione del mondo della classe 125, un breve passaggio anche nella sua amata Ternana ed ora come manager il ruolo di intermediario nella trattativa per le quote di maggioranza della Fermana. Ecco Pierfrancesco Pileri, annunciato dalla Fermana con un comunicato stampa come uomo di riferimento di un gruppo (probabilmente maltese) che è in contatto con la Fermana da un po’: "Da inizio stagione perché l’interesse era per la Serie D – sottolinea Pileri – ma grazie alla volontà di Gianfillippo Simoni, che conosco da tempo per motivi extra calcio, e alla mia volontà di fare calcio si è riaperto tutto. Parliamo di un gruppo importante che farebbe la fortuna della Fermana e di Fermo, nel caso decidesse di entrare. L’Eccellenza Poi per una serie di concause, di incontri e di situazioni hanno riavvicinato le parti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Pierfrancesco Pileri: il manager dietro la trattativa per la Fermana Una vita nel motociclismo comedi Capirossi e non solo, un fratello campione del mondo della classe 125, un breve passaggio anche nella sua amata Ternana ed ora comeil ruolo di intermediario nellaper le quote di maggioranza della. Ecco, annunciato dallacon un comunicato stampa come uomo di riferimento di un gruppo (probabilmente maltese) che è in contatto con lada un po’: "Da inizio stagione perché l’interesse era per la Serie D – sottolinea– ma grazie alla volontà di Gianfillippo Simoni, che conosco da tempo per motivi extra calcio, e alla mia volontà di fare calcio si è riaperto tutto. Parliamo di un gruppo importante che farebbe la fortuna dellae di Fermo, nel caso decidesse di entrare. L’Eccellenza Poi per una serie di concause, di incontri e di situazioni hanno riavvicinato le parti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Chi è Marta Donà, la manager dei record dietro il trionfo di Olly a Sanremo. Per lei è uno storico pokerissimo al Festival - Dietro lo straordinario successo di Olly al Festival di Sanremo (il 23enne genovese ha vinto l'edizione 2025) c'è sicuramente la grande abilità di una manager musicale del calibro di Marta Donà. Chi è Marta Donà Laureata in Scienze della comunicazione all’Università di Verona e nipote di Claudia Mori, Marta Donà inizia la sua carriera nel 2006 come addetta stampa, per poi entrare alla Sony... 🔗feedpress.me

Il traditore: la vera storia dietro il film con Pierfrancesco Favino - Il traditore: la vera storia dietro il film con Pierfrancesco Favino Con alcuni dei suoi ultimi film, il regista Marco Bellocchio si è interessato a ripercorrere e rielaborare alcuni dei più noti eventi della storia d’Italia, dal rapimento di Aldo Moro con Buongiorno, notte ed Esterno notte, passando per la vita privata di Benito Mussolini in Vincere e fino al caso di Edgardo Mortara con Rapito, attualmente al cinema. 🔗cinefilos.it

Chi è Pierfrancesco Pasini? Il co-autore dietro il successo di Sanremo 2025 - I Festival di Sanremo 2025 ha visto trionfare il giovane cantautore genovese Olly con il brano Balorda Nostalgia. Questo grande successo è frutto della collaborazione tra Olly, Julien Boverod (in arte JVLI) e il talentuoso Pierfrancesco Pasini, musicista e compositore di spicco nel panorama musicale italiano. Ma chi è Pierfrancesco Pasini? Pasini è un autore e produttore musicale che ha contribuito alla scrittura e alla produzione di Balorda Nostalgia, una ballata emozionante che esplora il sentimento della nostalgia, definita “balorda” per il suo potere di ferire e, al tempo stesso, ... 🔗.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pierfrancesco Pileri: il manager dietro la trattativa per la Fermana; Fermana, parla il manager Pileri: «Contatti con i Simoni da inizio anno e confronto con il sindaco Calcinaro. E’ un gruppo serio e già nel calcio estero. Se decideranno di entrare sarà la fortuna di Fermo e ella Fermana; Fermana: trattativa in corso per la cessione della maggioranza delle quote; Terni, team Pileri: il ‘segreto’ in un libro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pierfrancesco Pileri: il manager dietro la trattativa per la Fermana - Pierfrancesco Pileri, noto manager nel motociclismo, è ora intermediario nella trattativa per le quote della Fermana. 🔗ilrestodelcarlino.it