Picchia due prof all’intervallo uno finisce in ospedale e denuncia | l’aggressione ripresa dalle telecamere

all’intervallo stamattina nella scuola superiore «Romolo Zerboni», nel quartiere torinese Madonna di Campagna. Il ragazzo che frequenta il secondo anno ha dato un calcio a un’insegnante. Poi ne ha colpito un altro con schiaffi in faccia. Proprio quest’ultimo è dovuto andare al pronto soccorso, dove è stato medicato. l’aggressione sarebbe stata ripresa dalle telecamere interne della scuola e il docente finito in ospedale ha presentato denuncia alla Polizia di Stato.La stretta di Valditara contro le aggressioni a scuolaProprio oggi il ministro Giuseppe Valditara aveva annunciato un’altra stretta contro le aggressioni nei confronti del personale scolastico. 🔗 È dovuto andare al pronto soccorso per farsi medicare uno dei due docenti aggrediti da uno studente a Torino. La vicenda è avvenutastamattina nella scuola superiore «Romolo Zerboni», nel quartiere torinese Madonna di Campagna. Il ragazzo che frequenta il secondo anno ha dato un calcio a un’insegnante. Poi ne ha colpito un altro con schiaffi in faccia. Proprio quest’ultimo è dovuto andare al pronto soccorso, dove è stato medicato.sarebbe statainterne della scuola e il docente finito inha presentatoalla Polizia di Stato.La stretta di Valditara contro le aggressioni a scuolaProprio oggi il ministro Giuseppe Valditara aveva annunciato un’altra stretta contro le aggressioni nei confronti del personale scolastico. 🔗 Open.online

