Picasso oltre cento opere in mostra a Napoli | inaugurazione sabato 10 maggio

Si svolgerà giovedì 8 maggio, alle ore 11 alla Basilica di Santa Maria maggiore alla Pietrasanta – Lapis Museum, la conferenza stampa di presentazione della mostra "Picasso. Il linguaggio delle idee". La rassegna, dedicata all'artista spagnolo, sotto il patrocinio Consolato di Spagna a Napoli, Instituto Cervantes Napoli e Ciu Unionquadri, aprirà al pubblico sabato 10 maggio e resterà aperta sino a fine settembre. L'esposizione, prodotta da Navigare srl in collaborazione con Lapis Museum, che gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, è curata da Joan Abelló e Stefano Oliviero. La mostra offre un'ampia panoramica dell'arte di Pablo Picasso, evidenziando i diversi linguaggi espressivi che ha sviluppato, dalle gouaches alle sculture, fino ai costumi teatrali e all'incisione.

