Picasso a Napoli | alla Pietrasanta la mostra Il linguaggio delle idee

Picasso, in mostra al Lapis Museum di Napoli dal 10 maggio al 30 settembre. Napoli, 30 aprile 2025 – Si svolgerà giovedì 8 maggio, alle ore 11.00 alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – LAPIS MUSEUM, la conferenza stampa di presentazione della mostra Picasso. Il linguaggio delle idee. La rassegna, dedicata all'artista spagnolo, sotto il patrocinio Consolato di Spagna a Napoli, Instituto Cervantes Napoli e Ciu Unionquadri, aprirà al pubblico sabato 10 maggio e resterà aperta sino a fine settembre. L'esposizione, prodotta da Navigare srl in collaborazione con Lapis Museum, che gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli, è curata da Joan Abelló e Stefano Oliviero.

