Piazzali pieni di pneumatici e gommisti al collasso | Cna chiede l’intervento del Ministero

Piazzali pieni di pneumatici e gommisti al collasso: Cna chiede l'intervento del Ministero

Arezzo, 30 aprile 2025 – "Un meccanismo che non funziona, siamo in difficoltà", commenta Claudia Lunghini, associata CNA

I ritardi nella raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU) stanno creando grandi difficoltà agli operatori del settore. Per questo CNA, che ha già sollecitato più volte il Ministero per la soluzione del problema, ha lanciato un questionario ricolto a tutti i gommisti per conoscere il grado di difficoltà che si trovano ad affrontare. A spiegarci la situazione è Claudia Lunghini, della "Paoloni & Lunghini Gomme e Meccanica" di Camucia, associata CNA. "Purtroppo siamo al collasso, con i Piazzali e gli altri spazi pieni di pneumatici da smaltire e con gli smaltitori che ci dicono di non avere le quote sufficienti per farlo.

