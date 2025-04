Piazza Satnam Singh | gli studenti cambiano i nomi alle vie e ricordano così i morti sul lavoro

lavoro. E’ l’iniziativa che nella notte è stata portata a termine a Roma dalla Rete degli studenti Medi che per tenere alta l'attenzione sul fenomeno ha rinominato alcune vie simboliche della Capitale dedicandole alle tante. 🔗 Latinatoday.it - “Piazza Satnam Singh”: gli studenti cambiano i nomi alle vie e ricordano così i morti sul lavoro Strade, vie e piazze intitolate a coloro che hanno perso la vita sul. E’ l’iniziativa che nella notte è stata portata a termine a Roma dalla Rete degliMedi che per tenere alta l'attenzione sul fenomeno ha rinato alcune vie simboliche della Capitale dedicandoletante. 🔗 Latinatoday.it

A Latina inizia il processo per la morte di Satnam Singh, il bracciante ferito gravemente nei campi di Cisterna di Latina, dove lavorava in nero, e abbandonato per strada dal datore di lavoro nel giugno scorso. "È una giornata importante perché è un processo che effettivamente segna un po' uno spartiacque ma lo ha già segnato subito dopo i fatti perché sembra che comunque almeno in provincia di Roma e in tutta Italia la questione sia saltata un po' agli occhi di tutti", ha dichiarato Giovanni Lauretti il legale della compagna del 31enne indiano, Sony, davanti al tribunale di Latina

