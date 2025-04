Piazza Affari in calo | Ftse Mib scivola dell' 135% bancari sotto pressione

scivola Piazza Affari nell'ultima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,35% a 37.367 punti e gran parte del listino dei titoli principali in rosso. Si assesta sotto i 113 punti lo spread tra Btp e Bund, che scende a 112,7 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,1 punti al 3,57% e quello tedesco di 4,7 punti al 2,44%.sotto pressione i bancari in pieno risiko. La peggiore è Mps (-3,25%), preceduta di poco da Unicredit (-2,94%) e Mediobanca (-2,64%). Deboli Banco Bpm (-2,27%) e Intesa (-2,2%), più cauta invece Popolare Sondrio (-1,21%). Segno meno anche per Stm (-2,31%), in linea con l'andamento del settore in Europa.Si conferma debole Stellantis (-1,88%), che ha sospeso le stime dopo i conti trimestrali. Attesi per il 5 maggio invece i conti di Iveco (-1,45%). Pochi i rialzi, limitati a Recordati (+2,69%), Campari (+1,91%), Inwit (+1,05%), Leonardo (+0,86%) e Diasorin (+0,71%). 🔗 Quotidiano.net - Piazza Affari in calo: Ftse Mib scivola dell'1,35%, bancari sotto pressione nell'ultima ora di scambi, con l'indiceMib in'1,35% a 37.367 punti e gran parte del listino dei titoli principali in rosso. Si assestai 113 punti lo spread tra Btp e Bund, che scende a 112,7 punti, con il rendimento annuo italiano indi 3,1 punti al 3,57% e quello tedesco di 4,7 punti al 2,44%.in pieno risiko. La peggiore è Mps (-3,25%), preceduta di poco da Unicredit (-2,94%) e Mediobanca (-2,64%). Deboli Banco Bpm (-2,27%) e Intesa (-2,2%), più cauta invece Popolare Sondrio (-1,21%). Segno meno anche per Stm (-2,31%), in linea con l'andamento del settore in Europa.Si conferma debole Stellantis (-1,88%), che ha sospeso le stime dopo i conti trimestrali. Attesi per il 5 maggio invece i conti di Iveco (-1,45%). Pochi i rialzi, limitati a Recordati (+2,69%), Campari (+1,91%), Inwit (+1,05%), Leonardo (+0,86%) e Diasorin (+0,71%). 🔗 Quotidiano.net

Piazza Affari in calo dopo l'annuncio di Trump sui dazi, Ftse Mib giù del 3% - Frena ulteriormente Piazza Affari poco prima dell'avvio dei listini Usa all'indomani dell'annuncio del presidente Donald Trump sui dazi. L'indice Ftse Mib cede il 3% a 37.290 punti con il dollaro in calo a meno di 0,9 euro e a quasi 0,76 sterline. Si assesta a 112,4 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,3 punti al 3,77% e quello tedesco di 7 punti al 2,64%. Sotto pressione per effetto dei dazi sull'acciaio Tenaris (-8,22%) e Saipem (-7,14%), penalizzata anche dal crollo del greggio (Wti -7,22% a 66,58 dollari al barile) e del gas (-6,21% a 38,7 euro al MWh). 🔗quotidiano.net

Piazza Affari in calo: Ftse Mib cede il 3% dopo annunci di Donald Trump sui dazi - Frena ulteriormente Piazza Affari poco prima dell'avvio dei listini Usa all'indomani dell'annuncio del presidente Donald Trump sui dazi. L'indice Ftse Mib cede il 3% a 37.290 punti con il dollaro in calo a meno di 0,9 euro e a quasi 0,76 sterline. Si assesta a 112,4 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,3 punti al 3,77% e quello tedesco di 7 punti al 2,64%. Sotto pressione per effetto dei dazi sull'acciaio Tenaris (-8,22%) e Saipem (-7,14%), penalizzata anche dal crollo del greggio (Wti -7,22% a 66,58 dollari al barile) e del gas (-6,21% a 38,7 euro al MWh). 🔗quotidiano.net

Piazza Affari debole: Ftse Mib in calo e spread Btp-Bund in aumento - Si conferma debole Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib cede lo 0,47% a 38.440 punti, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 114,1 punti, con il rendimento annuale italiano in calo dei 1,9 punti al 3,52% e quello tedesco di 2,8 punti al 2,38%. Sotto pressione Stm (-2,13%), insieme ai rivali europei e asiatici. Questi ultimi, in una seduta appesantita dai dazi Usa, hanno ceduto fino al 10%, mentre in Europa cedono il passo Asml (-3,79%), Infineon (-2,7%) e Be (-2,68%). 🔗quotidiano.net

Banche in calo a Piazza Affari: Ftse Mib perde 0,56%, Unicredit -2,2% - Piazza Affari sotto pressione: Ftse Mib in calo, Unicredit al centro del risiko, Intesa Sanpaolo e Mediobanca in rosso. 🔗msn.com

Borse europee positive. Debole Piazza Affari - (Teleborsa) - Seduta negativa per il listino milanese, trascinato al ribasso dalle banche, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sopra la parità. Mentre si attend ... 🔗finanza.repubblica.it

Piazza Affari apre in deciso calo, Ftse Mib -0,91% - Roma, 22 apr. (askanews) – Avvio di settimana in deciso calo per Piazza Affari, con l’Ftse Mib che cede lo 0,91%, a 35.653 punti. 🔗askanews.it