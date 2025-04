Piazza Affari chiude in ribasso prima del ponte del 1 maggio Ftse Mib -071%

ribasso Piazza Affari prima del ponte del 1o maggio, tra scambi brillanti per oltre 4 miliardi di euro di controvalore. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,71% a 37.604 punti con il listino dei titoli principali spaccato a metà.Ha chiuso in rialzo a 112 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,3 punti al 3,56% e quello tedesco di 5,3 punti al 2,44%.Sotto pressione le banche, a partire da Unicredit (-2,82%), protagonista del risiko insieme a Mps (-2,77%). La prima mentre è incorso l'Ops su Banco Bpm (-1,86%), l'altra invece promotrice dell'analoga offerta di scambio su Mediobanca (-2,1%), che a sua volta ha offerto la propria quota in Generali (+0,09%) in cambio del 100% di Banca Generali (-0,19%).Difficoltà per Stellantis (-1,94%) che ha sospeso le stime dopo i conti trimestrali e per Stm (-1,63%), in linea con l'andamento del settore in Europa. 🔗 Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in ribasso prima del ponte del 1° maggio, Ftse Mib -0,71% Ha chiuso indeldel 1o, tra scambi brillanti per oltre 4 miliardi di euro di controvalore. L'indiceMib ha ceduto lo 0,71% a 37.604 punti con il listino dei titoli principali spaccato a metà.Ha chiuso in rialzo a 112 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,3 punti al 3,56% e quello tedesco di 5,3 punti al 2,44%.Sotto pressione le banche, a partire da Unicredit (-2,82%), protagonista del risiko insieme a Mps (-2,77%). Lamentre è incorso l'Ops su Banco Bpm (-1,86%), l'altra invece promotrice dell'analoga offerta di scambio su Mediobanca (-2,1%), che a sua volta ha offerto la propria quota in Generali (+0,09%) in cambio del 100% di Banca Generali (-0,19%).Difficoltà per Stellantis (-1,94%) che ha sospeso le stime dopo i conti trimestrali e per Stm (-1,63%), in linea con l'andamento del settore in Europa. 🔗 Quotidiano.net

