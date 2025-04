Piattaforma ecologica di Como quando e cosa si più buttare

Quicomo.it - Piattaforma ecologica di Como, quando e cosa si più buttare È un’area attrezzata e custodita (sorvegliata) dove puoi portare tutti i materiali riciclabili, anche voluminosi (come il vetro in lastre o gli imballaggi in cartone), i rifiuti ingombranti, i materiali inerti (come macerie, sanitari, calcinacci) o i rifiuti urbani pericolosi. L’ingresso è. 🔗 Quicomo.it

Nico Paz Juventus, il presidente del Como non si nasconde: annuncio sul futuro del talento spagnolo. Cosa succederà - di Redazione JuventusNews24Nico Paz Juventus, il presidente del Como chiarisce la situazione del talento spagnolo: il commento sul futuro del giocatore Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato a Calcio&Finanza del possibile futuro di Nico Paz, talento spagnolo accostato anche al calciomercato Juventus per le prossime sessioni. LE SUE PAROLE – «Non abbiamo intenzione di vendere nessuno dei nostri giocatori, almeno nel prossimo futuro. 🔗juventusnews24.com

Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Torino. Cosa è successo nelle sfide del pomeriggio - di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Toro. Cosa è successo nelle sfide in programma oggi pomeriggio Sono terminate le due sfide di Serie A in programma oggi pomeriggio. Il Como ha pareggiato in casa contro il Venezia: al vantaggio iniziale di Ikoné ha risposto il rigore trasformato da Gytkjaer all’ultimo istante. Nell’altra sfida il Parma va sotto due volte contro il Torino ma lo raggiunge sempre. 🔗juventusnews24.com

Como, market etnico chiuso per spaccio di cocaina e altri reati: cosa succedeva in via via Anzani - La Polizia di Como ha sospeso per 10 giorni la licenza di un market etnico per condotte illegali e violazioni delle norme. 🔗notizie.virgilio.it

Primo maggio a Como: servizio regolare per la raccolta dei rifiuti, chiusa la piattaforma ecologica di via Stazzi - In occasione della Festa dei Lavoratori, giovedì 1° maggio, Aprica fa sapere che il servizio di raccolta rifiuti in tutta la città di Como sarà regolare. La piattaforma ecologica di via Stazzi 5 ... 🔗ciaocomo.it

Piattaforma ecologica. Ecco i cassonetti gialli - Alla piattaforma ecologica comunale di via Papa Giovanni XXIII si possono, da pochi giorni, smaltire gli abiti smessi e i prodotti tessili, potenziando e migliorando i servizi della raccolta ... 🔗msn.com