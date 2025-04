Petizione per dire no al nuovo polo logistico vicino all’istituto Torno

all'istituto scolastico Torno, vicino allo svincolo che conduce alla Boffalora-Malpensa, è stata individuata per localizzare un possibile insediamento logistico di 120mila metri quadrati. Una notizia che sta allarmando molti: un Comitato formato da cittadini abitanti a Castano e in zona ha avviato una raccolta on-line di firme per ostacolare il progetto. E a centinaia hanno già firmato."La costruzione del polo logistico – afferma Claudio Spreafico di Legambiente – comporterebbe la costruzione di capannoni alti anche più di 20 metri su un suolo attualmente agricolo e boschivo adiacente alle case e all'istituto Torno, con il contestuale aumento del traffico veicolare che finirà col generare inquinamento acustico e atmosferico. Considerando che a poca distanza, a Robecchetto, di fronte all'azienda tessile Candiani, sarà costruito un polo logistico di 94mila metri quadrati, Castano Primo e il suo territorio rischia di diventare sinonimo di logistica con conseguente degrado e perdita di valore".

