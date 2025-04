Petitto attacca | Su Partenio solo promesse Avellino rischia l’esilio

Partenio Lombardi di Avellino, se chiarezza si deve fare, la si faccia seriamente. Farebbero quasi sorridere le dichiarazioni che in questi giorni e, soprattutto in queste ore, qualcuno si sta affannando a diffondere. Se non stessimo dinanzi ad una situazione complessa che, in quanto tale, richiede soluzioni responsabili, urgenti e fattibili, potremmo gioire”. Lo dichiara il consigliere regionale Livio Petitto, capogruppo in Campania di “Moderati e Riformisti” e membro di Forza Italia.“Altrimenti, se si continua su questa strada di parole mai sostanziate da fatti e tempistiche certe, davvero rischiamo che la nostra squadra di calcio sarà costretta a giocare le partite casalinghe fuori dal feudo del suo Stadio. E veniamo al punto: qualcuno si sente al telefono e tira fuori dal cilindro una soluzione “spot”, poi qualcun altro dice che sono pronti 1,5 milioni di contributi regionali per i lavori di ristrutturazione dell’impianto di via Zoccolari, e un altro ancora – tutti della stessa parte politica – ammette che senza nemmeno una idea progettuale, aggiungiamo chiacchiere su chiacchiere. 🔗 Anteprima24.it - Petitto attacca: “Su Partenio solo promesse, Avellino rischia l’esilio” Tempo di lettura: 3 minuti“Su passato e futuro dello StadioLombardi di, se chiarezza si deve fare, la si faccia seriamente. Farebbero quasi sorridere le dichiarazioni che in questi giorni e, soprattutto in queste ore, qualcuno si sta affannando a diffondere. Se non stessimo dinanzi ad una situazione complessa che, in quanto tale, richiede soluzioni responsabili, urgenti e fattibili, potremmo gioire”. Lo dichiara il consigliere regionale Livio, capogruppo in Campania di “Moderati e Riformisti” e membro di Forza Italia.“Altrimenti, se si continua su questa strada di parole mai sostanziate da fatti e tempistiche certe, davveromo che la nostra squadra di calcio sarà costretta a giocare le partite casalinghe fuori dal feudo del suo Stadio. E veniamo al punto: qualcuno si sente al telefono e tira fuori dal cilindro una soluzione “spot”, poi qualcun altro dice che sono pronti 1,5 milioni di contributi regionali per i lavori di ristrutturazione dell’impianto di via Zoccolari, e un altro ancora – tutti della stessa parte politica – ammette che senza nemmeno una idea progettuale, aggiungiamo chiacchiere su chiacchiere. 🔗 Anteprima24.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Osio attacca: "Chiusura Oltrelab, un anno di promesse e risorse sprecate" - "A un anno dall'inaugurazione in pompa magna, con tanto di taglio del nastro e dichiarazioni entusiastiche da parte del sindaco Guerra e dell'assessora Jacopozzi, Oltrelab da 20 giorni ha chiuso i battenti". Così Marco Osio, consigliere comunale gruppo Vignali Sindaco, sull'Oltrelab in... 🔗parmatoday.it

Petitto sul Partenio-Lombardi: "Basta chiacchiere, servono fatti per Avellino" - “Su passato e futuro dello Stadio Partenio Lombardi di Avellino, se chiarezza si deve fare, la si faccia seriamente. Farebbero quasi sorridere le dichiarazioni che in questi giorni e, soprattutto in queste ore, qualcuno si sta affannando a diffondere. Se non stessimo dinanzi ad una situazione... 🔗avellinotoday.it

Tajani attacca Boldrini: «Ma basta cosa?» – Video - In una audizione congiunta alle commissioni Difesa e Esteri di Camera e Senato c’è stato anche lo spazio per un siparietto piuttosto teso tra la parlamentare di Avs, ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini, e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tutto si è svolto quando, mentre il ministro rispondeva alle domande, in particolare sulla grave situazione umanitaria a Gaza, Boldrini ha interloquito un paio di volte interrompendolo. 🔗open.online

Cosa riportano altre fonti

Petitto attacca: Su Partenio solo promesse, Avellino rischia l’esilio. 🔗Su questo argomento da altre fonti