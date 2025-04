Pete Hegseth nuova gaffe del capo del Pentagono | cancella anche il programma di Trump pro donne

Pete Hegseth ha scambiato un progetto del suo presidente per una decisione di Joe Biden. E non è la prima volta che si infila in situazioni imbarazzanti 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Pete Hegseth, nuova gaffe del capo del Pentagono: cancella anche il programma di Trump pro donne ha scambiato un progetto del suo presidente per una decisione di Joe Biden. E non è la prima volta che si infila in situazioni imbarazzanti 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

"Portava la moglie a incontri riservati". Nuova tegola sul capo del Pentagono Pete Hegseth - Il Wall Street Journal rivela la partecipazione della consorte del segretario alla Difesa a meeting nel corso dei quali sarebbero state discusse informazioni sensibili 🔗ilgiornale.it

“Pete Hegseth condivideva i piani di guerra degli Usa con la moglie e il fratello”: la nuova chat su Signal che incastra il segretario Usa alla Difesa - Neanche un mese dopo il “chatgate” che ha scosso Washington – la rivelazione che piani militari statunitensi contro gli Houthi nello Yemen erano stati discussi su una chat Signal a cui era stato accidentalmente aggiunto il direttore della rivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg – il Segretario alla Difesa Pete Hegseth finisce nuovamente nella bufera per una vicenda simile. Secondo quanto riportato dal New York Times e dalla CNN, citando fonti ben informate, Hegseth avrebbe utilizzato una seconda chat di gruppo su Signal, da lui stesso creata sul suo telefono personale, per condividere ... 🔗ilfattoquotidiano.it

L’Eliseo smentisce la visita alla Casa Bianca: nuova gaffe di Macron alla ricerca della Grandeur perduta - Forse sì, chissà, anzi no. Risolto l’imbarazzante giallo su una presunta visita di Emmanuel Macron alla Casa Bianca, annunciata dal governo francese e smentita dopo qualche ore dall’Eliseo. “Non è prevista alcuna visita del presidente francese a Washington”. Voilà. Sarebbe stata la seconda in pochi giorni, monsieur le president ha incontrato Donald Trump lo scorso 24 febbraio atteggiandosi a grande ambasciatore europeo nei negoziati in salita sull’Ucraina. 🔗secoloditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuova gaffe dell'amministrazione americana, Hegseth condivide piani militari su una chat privata; Stati Uniti, fedelissimi dilettanti allo sbaraglio col bottone rosso; Online numeri di cellulare e mail di Waltz e altri consiglieri di Trump, nuova falla nella sicurezza Usa; Casa Bianca, giornalista inserito per errore nella chat del Pentagono: raid missilistici e la gaffe. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Pete Hegseth, nuova gaffe del capo del Pentagono: cancella anche il programma di Trump pro donne - Nuovo passo falso di Pete Hegseth, 44 anni, dopo il cosiddetto Signal-gate (e non solo): il capo del Pentagono ha scambiato un programma pro donne promosso da Donald Trump per un'iniziativa woke dell' ... 🔗msn.com

Nuova gaffe dell'amministrazione americana, Hegseth condivide piani militari su una chat privata - Il segretario alla difesa ha inviato informazioni segrete alla moglie, al fratello e al suo avvocato. In precedenza un giornalista era stato inserito per sbaglio in una chat governativa. E anche la ma ... 🔗rtl.it

Nuova gaffe del Pentagono: Hegseth condivide piani militari con la famiglia su Signal - Il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth è finito nuovamente al centro di una bufera, dopo che è emerso come abbia condiviso dettagli operativi riservati su un’operazione militare nello Yemen ... 🔗informazione.it