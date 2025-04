Pesaro madre e figlia choc | azzannate da un cane a Cattabrighe Aggredite alle spalle vanno all?ospedale la mamma grave a Torrette

Pesaro madre e figlia Aggredite e azzannate da un cane. La madre portata in eliambulanza al Torrette di Ancona. Ieri mattina madre e figlia, sono uscite di casa per una passeggiata, nel. 🔗 Corriereadriatico.it - Pesaro, madre e figlia choc: azzannate da un cane a Cattabrighe. Aggredite alle spalle, vanno all?ospedale (la mamma, grave, a Torrette) da un. Laportata in eliambulanza aldi Ancona. Ieri mattina, sono uscite di casa per una passeggiata, nel. 🔗 Corriereadriatico.it

Choc a Pesaro, cane fugge dal cancello e aggredisce madre e figlia ferendole gravemente. Eliambulanza sul posto - PESARO - Madre e figlia aggredite e prese a morsi da un cane. La madre portata in eliambulanza a Torrette di Ancona. Erano uscite di casa per una passeggiata, ieri mattina, nel quartiere di... 🔗corriereadriatico.it

