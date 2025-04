Perugia Lavoro sapere e relazioni | il candidato Rettore Marianelli traccia il futuro dell’Università

Marianelli, candidato Rettore per il sessennio 2025-2031, ha rilasciato al nostro DiRettore un'intervista esclusiva e ricca di spunti in occasione del Primo Maggio, nella quale ha delineato la sua visione per il futuro dell'Università degli Studi di Perugia. Attorno alla sua figura si sta consolidando un consenso trasversale e sempre più ampio, che riconosce nella sua pacatezza, nella profonda conoscenza del mondo accademico, nella capacità di ascolto e nella propensione al dialogo, qualità essenziali per guidare l'Ateneo in un tempo di grandi trasformazioni. Un candidato che unisce, valorizza tutte le componenti dell'Università e propone soluzioni concrete, condivise e realizzabili. A partire dal rapporto tra Lavoro e università, tema cardine del Primo Maggio, prende avvio questo confronto diretto.

