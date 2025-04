Perugia Centro Danza Fedon Joannou trionfa al Chieti Spring Dance con premi e riconoscimenti speciali

Una pioggia di premi per il Centro Danza Fedon Joannou al prestigioso concorso "Chieti Spring Dance", tenutosi lo scorso 26 aprile nella splendida cornice del Teatro Marrucino. La manifestazione, che ha richiamato giovani talenti da tutta Italia, ha rappresentato un'importante occasione di confronto, crescita e visibilità per i partecipanti.Gli allievi del Centro umbro si sono distinti con risultati eccellenti in diverse categorie, portando a casa primi posti, menzioni speciali e preziose borse di studio. In particolare:Chiara Roscini ha conquistato il 1° posto nella categoria Solo Baby Classico con l'assolo "Chiara Variation".Maddalena Marchetti si è aggiudicata il 1° posto nella sezione Solo Junior Classico con l'interpretazione di "Fata Candida".Sofia Piergiovanni, nella categoria Solo Senior Contemporaneo, ha ottenuto il 2° posto con il pezzo "Immaginandoti", mentre Lucia Urbani ha ricevuto una Menzione Speciale con "Déjà Vu".

