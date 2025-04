Perugia Calcio | Hernan Borras svela strategie future e ritiro in Argentina

Perugia Hernan Borras ha parlato a 360 gradi di Perugia. Lo ha fatto ospite della trasmissione Fuoricampo, di Umbria Tv, intervistato da Riccardo Marioni. Una chiacchierata che ha riguardato soprattutto l’aspetto gestionale perché, sul fronte tecnico, Borras ha confermato la piena fiducia nell’operato del ds Meluso e del tecnico Cangelosi. "Non mi compete dire chi rimarrà e chi invece andrà via, ci penseranno Meluso, Cangelosi e ovviamente Faroni. La cosa bella è che la squadra è rimasta unita anche nei momenti di difficoltà. Dopo Campobasso i giocatori si sono presentati all’allenamento con un’ora di anticipo. Sono professionisti seri, hanno fatto il possibile per arrivare ai playoff. 🔗 Sport.quotidiano.net - Perugia Calcio: Hernan Borras svela strategie future e ritiro in Argentina Tra passato (recente), presente, per il momento povero di soddisfazioni sul piano tecnico, e futuro (tutto da scrivere). Il direttore generale delha parlato a 360 gradi di. Lo ha fatto ospite della trasmissione Fuoricampo, di Umbria Tv, intervistato da Riccardo Marioni. Una chiacchierata che ha riguardato soprattutto l’aspetto gestionale perché, sul fronte tecnico,ha confermato la piena fiducia nell’operato del ds Meluso e del tecnico Cangelosi. "Non mi compete dire chi rimarrà e chi invece andrà via, ci penseranno Meluso, Cangelosi e ovviamente Faroni. La cosa bella è che la squadra è rimasta unita anche nei momenti di difficoltà. Dopo Campobasso i giocatori si sono presentati all’allenamento con un’ora di anticipo. Sono professionisti seri, hanno fatto il possibile per arrivare ai playoff. 🔗 Sport.quotidiano.net

Calcio serie C, il Perugia pensa al prossimo step: sabato c'è il Derby dell'Etruria - Il rotondo successo contro il Pineto, che ha davvero ben impressionato per il modo in cui è giunto, ovvero con grande acume tattico e determinazione. Salgono dunque a sei i risultati utili consecutivi per il Perugia, che per una combinazione di risultati in parte inaspettati non sono nè in... 🔗perugiatoday.it

Perugia Calcio: Meluso punta alla Serie B e conferma Cangelosi - La volontà di confermare Vincenzo Cangelosi e la stessa volontà di portare "almeno il Perugia in serie B". Mauro Meluso, legato al Grifo fino al 2027, a Fuori Campo, ha parlato di presente e di futuro. "C’è la volontà di confermare Cangelosi. Ci rivedremo nei prossimi giorni per discutere un prolungamento contrattuale e programmare la prossima stagione. Siamo molto contenti del suo operato e le ultime partite non saranno decisive ai fini della riconferma. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio serie C, il Perugia vuole spiccare il volo ma Cangelosi tiene alta la guardia: "Ci attende una partita pericolosa" - La vittoria con l'Ascoli, ottenuta in una maniera particolare, deve essere rimessa nel cassetto. Quella che si presenta domani è l'ennesima occasione per dare un senso compiuto a questa stagione: la sfida contro il Milan Futuro può allontanare, se non in maniera definitiva quasi, il rischio... 🔗perugiatoday.it

